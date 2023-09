Un joueur du XV de France annonce une bonne nouvelle pour Dupont

Jean de Teyssière

Le XV de France s'attend à bientôt revoir Antoine Dupont revenir dans le groupe. Une bonne nouvelle pour des joueurs qui craignaient de voir leur capitaine déclarer forfait pour la suite de la compétition. Si le meilleur joueur du monde en 2022 est forfait pour le match face à l'Italie, il pourrait faire son retour lors des quarts de finale. En attendant, Arthur Vincent, le centre des Bleus rassure tout le monde, Antoine Dupont est sur la bonne voie.

La blessure d'Antoine Dupont a inquiété tous les fans du XV de France mais finalement la bonne nouvelle est tombée : après son opération vendredi dernier, le demi de mêlée devrait pouvoir rejouer lors de cette Coupe du monde, possiblement dès les quarts de finale. Son retour avec le groupe devrait s'effectuer ce jeudi, avant une reprise de l'entraînement dimanche...

Antoine Dupont est bien entouré

Présent au point presse du XV de France ce lundi, le centre Arthur Vincent a évoqué l'état de santé de son capitaine, Antoine Dupont, dans des propos rapportés par Rugbyrama : « Son état actuel ? Je n’ai pas plus de précisions à vous donner. Il est bien entouré. Le staff gère ça avec lui, il reviendra bientôt avec le groupe. On s'est posé des questions, entre nous, notamment avec la cellule médicale. C’est normal qu’on s’inquiète pour un équipier blessé. Mais, le groupe est focalisé sur le match face à l’Italie, et notre préparation. »

«Je suis certain que tout va bien se passer»