Le XV de France a craint le pire pour Dupont

Jean de Teyssière

Les sensations devaient être ambivalentes pour les joueurs du XV de France après le match face à la Namibie à Marseille jeudi dernier (96-0). La victoire française historique a été éclipsée par la blessure d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée est sorti à la 46ème minute de jeu suite à un choc avec le capitaine namibien, Johan Deysel. Pour Arthur Vincent, le centre du XV de France, cette blessure a été un coup dur pour le groupe.

La blessure d'Antoine Dupont a forcément donné des sueurs froides au XV de France qui pensait perdre son meilleur joueur pour le reste de la compétition. Heureusement pour lui et les Bleus , son Mondial n'est pas compromis puisqu'un retour pour les quarts de finale est attendu.

«Forcément, c’est un coup dur de perdre un tel joueur»

Présent en conférence de presse ce lundi, Arthur Vincent, le centre du XV de France, a évoqué la blessure de son capitaine, Antoine Dupont, dans des propos rapportés par Rugbyrama : « Forcément, c’est un coup dur de perdre un tel joueur. Antoine est notre capitaine, il est le meilleur joueur du monde. On le soutient, on pense à lui. Le groupe a déjà été confronté à ça. Le groupe est soudé, on conserve les objectifs. On espère qu’il reviendra bientôt. On pense à lui. Ces trois jours ont également servi pour basculer, après ça, vers l’Italie. Mais jeudi dernier, ça a été une soirée particulière avec l’euphorie de la victoire et la blessure d’Antoine. »

«On s'est posé des questions, entre nous, notamment avec la cellule médicale»