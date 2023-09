XV de France - Dupont : Le casse-tête de Galthié

Arnaud De Kanel

Fabien Galthié va devoir se creuser la tête. Après avoir déjà perdu Romain Ntamack avant le début de la Coupe du monde, le sélectionneur du XV de France va désormais devoir composer sans Antoine Dupont. Toute la charnière est à refaire et cela risque de donner des maux de tête au Cadurcien de naissance.

Ce que tout le monde redoutait est malheureusement arrivé. Jeudi dernier, alors que le XV de France donnait une leçon à la Namibie, Antoine Dupont est sorti sur blessure. Les images font froid dans le dos et le diagnostic plonge Fabien Galthié dans une longue réflexion pour la suite de la compétition. Le demi de mêlée va rester avec le groupe dans l'espoir de revenir pour les quarts de finale. D'ores et déjà forfait pour le match contre l'Italie, il contrait Galthié à revoir ses plans.

Lucu ou Couilloud ?

La blessure d'Antoine Dupont va permettre à Charles Ollivon de récupérer le brassard. Un problème déjà réglé pour Fabien Galthié. En revanche, pour ce qui est de son remplaçant sur le terrain, la messe n'est pas encore dite. Décevant face à l'Uruguay, Maxime Lucu semble partir avec un temps d'avance pour plusieurs raisons. La première, il est le numéro 2 au poste de demi de mêlée dans la hiérarchie et donc le remplaçant logique de Dupont lorsqu'il n'est pas là. La seconde ? Il possède des repères avec l'ouvreur Matthieu Jalibert car ils jouent tous les deux à l'UBB. Un argument de taille dans une charnière qui manque cruellement de repères. Un autre candidat postule et il s'agit de Baptiste Couilloud. Problème, il n'est pas assez expérimenté au très haut niveau et il ne possède aucun automatisme avec Jalibert. De son côté, Mourad Boudjellal aimerait que Fabien Galthié rappelle Baptiste Serin, même si cela parait peu probable.

Boudjellal veut voir Serin