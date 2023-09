XV de France : Problème pour le retour d’Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Le retour à la compétition d’Antoine Dupont, prévu pour le 14 ou 15 octobre prochain, soulève énormément de questions. S’il a été opéré avec succès et qu’il est attendu par le reste du groupe dans seulement quelques jours, le capitaine du XV de France envisage de porter un masque de protection, ce qui comporte toutefois plusieurs conditions.

Verra-t-on Antoine Dupont revenir à la manière d’un super-héros ? Alors qu’un forfait était évoqué il y a encore quelques jours, le capitaine du XV de France pourrait finalement continuer la Coupe du monde. Il ratera sans aucun doute le dernier match de poule face à l’Italie, mais pourrait postuler pour une place dans un éventuel quart de finale contre l’Afrique du Sud ou l’Irlande. Son retour est toutefois lié au port d’un masque de protection !

Antoine Dupont masqué pour le quart de finale ?

Selon les informations de Midi Olympique , Dupont aurait rendez-vous en fin de semaine pour envisager la fabrication d’un masque. Celui-ci devra avant tout être validé par World Rugby, dont les règles sont assez floues concernant les protections que peuvent porter les joueurs. Le staff du XV de France aimerait un masque rigide, mais cela semble assez peu probable, avec Dupont qui devrait donc se contenter d’un masque souple.

« Vous pouvez mettre un coup de marteau dessus, le masque ne bougera pas »

Contacté par RMC Sport, un kinésithérapeute ostéopathe spécialisé en rééducation maxillo-faciale a porté son regard sur cette question de masque pour Dupont. « Les masques sont là pour protéger mais on est quand même dans le sport de haut niveau où les adversaires ne vont pas vous faire de cadeaux » a expliqué Manuel Ravelle. « Dans le cas d'une fracture d'un zygomatique, ça protège très bien. Vous pouvez mettre un coup de marteau dessus, le masque ne bougera pas. Le but est justement que cette force soit absorbée par les os sains autour. C'est à dire que sur la zone de fracture il n'y aura pas d'impact ».

« En fonction du temps, de la température, ça va sécher plus ou moins vite. En règle générale, on peut sortir un masque comme ça en moins d'une semaine »