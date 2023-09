XV de France : Comme Antoine Dupont, ils ont pris tous les risques

Axel Cornic

Titulaire lors de la troisième rencontre du XV de France en cete Coupe du monde, Antoine Dupont est sorti sur blessure en début de seconde période. Il a été victime d’un violent choc au visage qui a entraîné une fracture maxillo-zygomatique et met en péril la suite de sa compétition, même si un possible retour avec un masque de protection est évoqué depuis quelques jours. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

La France du rugby vit au rythme des différentes nouvelles qui fuitent concernant l’état de santé d’Antoine Dupont. Un forfait était craint, mais finalement la FFR a récemment annoncé que le capitaine du XV de France devrait retrouver le groupe dans le prochains jours, après s’être fait opérer. Il pourrait ainsi disputer un éventuel quart de finale le 14 ou 15 octobre prochain, mais plusieurs doutes existent sur ce retour.

EXCLU - XV de France : «Je ne peux pas imaginer une défaite» https://t.co/gM7eyxOXf5 pic.twitter.com/L3Gyu0tayN — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Dupont pense à un masque de protection

Car l’une des options envisagées et de faire porter un masque à Antoine Dupont. D’après les informations de Midi Olympique , le demi de mêlée aurait pris rendez-vous avec un spécialiste pour envisager la création d’un masque moulé sur son visage. Mais le règlement World Rugby est assez flou sur l’utilisation des masques de protection, qui ne doivent pas dépasser une épaisseur de 5mm, selon l’article 12, alinéa 4.

Le précédent Harinordoquy

L’un des exemples les plus connus d’un joueur ayant joué avec un masque est Imanol Harinordoquy, qui avait été obligé d’en porter en 2010 à l’occasion d’une demi-finale européenne entre le Biarritz Olympique et le Munster. L’ancien troisième-ligne s’était fait faire un masque thermo-moulé en PVC, mais il a finalement été obligé d’en bricoler un de fortune avant la rencontre face à l’interdiction posée par l’arbitre.

« Je n’aurais pas pu jouer demi de mêlée »

« On s’est retrouvé à 23h en train de fabriquer un masque avec de la mousse, du strap et tout ce que l’on avait sous la main… Ce n’était pas du tout adapté » a raconté Harinordoquy dans un entretien publié ce lundi dans les colonnes de Midi Olympique . Si elle a tenu, cette solution n’était pas la meilleure et il n’a pas vraiment été optimiste pour Dupont. « Je ne voyais absolument rien » a confié l’ancien international aux 82 sélections. « Je n’aurais pas pu jouer demi de mêlée quoi… mon ouvreur n’aurait pas reçu un seul bon ballon ».

« N’ayez crainte dans le monde du rugby, quand on veut, on peut ! »