«C’était de la PlayStation» : le XV de France l’a fait halluciner !

Le XV de France sort d'une victoire historique face à la Namibie en Coupe du monde (96-0). Le plus large succès de son histoire, qui a été noirci par la blessure d'Antoine Dupont, opéré du visage depuis, et qui manquera le match face à l'Italie le 6 octobre prochain et peut-être le quart de finale. L'ancien international français Imanol Harinordoquy a en tout cas apprécié ce match des Français.

Le XV de France s'est baladé sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille face à de faibles Namibiens (96-0). Un match qui a servi à produire du beau jeu et à profiter de l'instant, dans un stade incandescent. Il fallait aborder cette rencontre avec sérieux, chose faite pour les hommes de Fabien Galthié.

«Ce match a au moins permis aux Bleus de se faire plaisir»

Consultant chez Midi Olympique , l'ancien vice-champion du monde en 2011 avec le XV de France, Imanol Harinordoquy, a donné son avis sur le match des Bleus face à la Namibie : « Ce genre de match fait partie de l'histoire des Coupes du monde. En phase de poules, il y a toujours eu des rencontres relevées, et d'autres pas du tout... Mais quand je vois le sérieux, la consistance et la justesse technique des joueurs du XV de France au Vélodrome, je me dis que ce match a au moins permis aux Bleus de se faire plaisir et de faire plaisir à leurs supporters. »

