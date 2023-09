XV de France : Il annonce déjà la décision d’Antoine Dupont !

Jean de Teyssière

L'état de santé d'Antoine Dupont préoccupe tous les Français fans de rugby, qui espèrent revoir leur capitaine le plus vite possible dans cette Coupe du monde. De nombreux spécialistes de la chirurgie maxillo-faciale sont interrogés par différents médias et le constat est souvent le même : Antoine Dupont sera apte, malgré le risque, à continuer l'aventure avec le XV de France.

Le XV de France peut être rassuré : Antoine Dupont n'a pas déclaré forfait pour la suite de la Coupe du monde de rugby. Le demi de mêlée français a été opéré vendredi dernier et devrait être apte à rejouer avec les Bleus d'ici trois semaines. Et tous les spécialistes s'accordent sur le fait qu'il sera bien remis pour les quarts de finale.

«Avec un équipement adapté, ça peut le faire»

Interrogé par RMC Sport , le docteur Eric Solyom, spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale à Paris et Toulouse, rassure les fans du XV de France : « Globalement, une fracture du malaire se consolide au cours des trois premières semaines. Est-ce qu'une reprise sur le terrain est possible ? Oui je le pense, même si c'est à discuter véritablement avec le joueur. Est-ce qu'il y a un risque dans le jeu ? S'il prend un choc important, il y a un risque plus important de déplacement de l'os zygomatique, du malaire. Est-ce que ça peut être grave ? C'est comme tout, sa première fracture sans être opérée aurait pu être grave, et a priori elle ne l'a pas été. Puisque la question est de savoir s'il peut rejouer, tout est une question de circonstances. Je pense qu'il pourra rejouer. Il y a une augmentation d'un facteur de risque, mais avec un équipement adapté, ça peut le faire. »

«Il va prendre la décision de rejouer»