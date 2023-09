Coupe du monde de Rugby : L’Afrique du Sud attend le retour d’Antoine Dupont

Axel Cornic

Ancien coéquipier d’Antoine Dupont au Stade Toulousain, Cheslin Kolbe espère bien croiser sa route lors du quart de finale de cette Coupe du monde, qui pourrait opposer l’Afrique du Sud à la France le 15 octobre prochain. Pour l’ailier supersonique c’est indéniable, il existe un XV de France avec son capitaine et un sans.

Le compte à rebours est lancé. Dans une vingtaine de jours le XV de France pourrait disputer un quart de finale et tout le monde souhaite voir Antoine Dupont y participer. Le capitaine français s’est récemment fait opérer après sa fracture maxillo-zygomatique et la FFR a annoncé qu’il devrait reprendre l’entraînement avec le reste du groupe dans les prochains jours.

« Les Français ont tout pour faire une grande Coupe du monde et j’espère qu’Antoine sera de retour dans la compétition »

L’identité de l’éventuel adversaire des Bleus lors de ce quart de finale s’est précisé, puisqu’en perdant face à l’Irlande (8-13), l’Afrique du Sud a des grandes chances de terminer à la seconde place de la poule B. Elle affronterait donc le premier de la poule A, avec la France qui devra remporter son dernier match face à l’Italie pour y parvenir. Dans les colonnes du Midi Olympique Cheslin Kolbe a déjà lancé les hostilité, espérant pouvoir affronter Antoine Dupont. « Les Français ont tout pour faire une grande Coupe du monde et j’espère qu’Antoine sera de retour dans la compétition. Je lui souhaite un prompt rétablissement » a expliqué l’ailier sud-africain.

« Antoine a un impact énorme sur les équipes avec lesquelles il joue, puisqu’il peut créer n’importe quoi à partir de rien »