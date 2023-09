XV de France : Une décision étonnante prise pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Le 21 septembre dernier, la Coupe du monde de la France a basculé avec la blessure d’Antoine Dupont au visage. Victime d’une fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée s’est fait opérer et ne devrait pas être de retour à la compétition avant une vingtaine de jours, soit pour l’éventuel quart de finale qui pourrait opposer le XV de France à l’Irlande ou à l’Afrique du Sud.

La large victoire sur la Namibie (96-0), est passée au second plan ces derniers jours. Tout le monde ne parlait en effet que de l’état de santé d’Antoine Dupont, sorti sur blessure un peu après le début de la seconde période, suite à un choc violent au visage. Son forfait est écarté, mais le capitaine du XV de France devra respecter un temps de repos forcé, afin de pouvoir peut-être faire son retour pour le 14 ou 15 octobre prochain.

Un retour en quart de finale se précise

Ce lundi, Sud Radio nous a appris une très bonne nouvelle, en expliquant qu’Antoine Dupont devrait bien être disponible pour un éventuel quart de finale de Coupe du monde. Sorti de l’hôpital il se reposerait actuellement chez lui à Castelnau-Magnoac et pourrait reprendre les entraînements avec contact après la dernière rencontre face à l’Italie du 6 octobre, qu’il ne disputera évidemment pas.

Sept jours après, Dupont pourrait reprendre l’entraînement