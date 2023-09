Dupont de retour avec le XV de France, il annonce une bonne nouvelle

Jean de Teyssière

Antoine Dupont a été opéré du visage vendredi soir à Toulouse, après le violent choc subi face à la Namibie (96-0), suite à son tête contre tête avec le capitaine des Namibiens, Johan Deysel. Son Mondial n'est heureusement pas compromis et le demi de mêlée devrait retrouver le groupe, même si ses entraînements seront sans doute allégés pour éviter que sa blessure n'empire. Néanmoins, son retour est une très bonne nouvelle et devrait booster tout le monde, selon Imanol Harinordoquy.

Forfait pour le match face à l'Italie, Antoine Dupont est attendu au mieux en quart de finale. Si sa présence lors de ce premier match de la phase à élimination directe reste encore à confirmer, sa participation à la demi-finale, si demi-finale il y a, est elle quasi certaine. En attendant, le Toulousain va retrouver ses coéquipiers et son retour devrait faire beaucoup de bien à tout le XV de France.

« Son retour, même blessé, est déjà très important pour le groupe»

L'ancien troisième ligne français, Imanol Harinordoquy connaît bien cette blessure, lui qui l'avait subi en 2010 lorsqu'il évoluait à Biarritz. Dans une interview accordée au Midi Olympique , Harinordoquy évoque la blessure de Dupont et son retour avec ses coéquipiers : « Son retour, même blessé, est déjà très important pour le groupe. Et pour lui, cela n'a rien d'anodin. Même s'il faut laisser faire mère nature, même s'il ne faut pas aller plus vite que la musique, je suis certain que tu te rétablis plus rapidement au milieu de tes copains. »

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Antoine Dupont aura ainsi l'impression de ne pas sortir de la compétition»