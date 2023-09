XV de France : Il prévoit le pire pour Antoine Dupont

Jean de Teyssière

Antoine Dupont a subi une fracture maxillo-zygomatique lors du match face à la Namibie (96-0) et s'est fait opérer ce vendredi. Sa durée d'indisponibilité est évaluée entre 3 à 4 semaines, et un retour pour le quart de finale, au mieux, ou la demi-finale, est attendu. Bernard Dusfour, ancien président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby estime que le danger de reprendre un coup qui pourrait empirer la blessure est grand...

Le XV de France peut souffler car la blessure d'Antoine Dupont ne l'oblige pas aujourd'hui à déclarer forfait. Il peut donc espérer poursuivre la Coupe du monde, même s'il regardera ses coéquipiers dans les tribunes face à l'Italie, le 6 octobre prochain. Avant un retour pour les quarts de finale ?

«Trois semaines, c'est un peu délicat»

Ancien président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby, Bernard Dusfour estime, dans des propos rapportés par RMC Sport , que : « Trois semaines, c'est un peu délicat. Tout le monde est d'accord sur quatre semaines, pour la personne lambda ça serait six mais c'est un athlète de haut niveau qui a un mental hors du commun. C'est possible, sinon il y aurait un risque de sur-blessure durant le match. Ce qui est admis, quand c'est une simple fissure, c'est entre dix et quinze jours, quand il y a un déplacement, c'est six semaines car il y a intervention chirurgicale avec la mise en place de plaques. Celui qui l'a opéré détient la clé pour savoir combien de temps ça doit cicatriser. Le mental est très important. Quand une fracture est immobilisée, la douleur s'arrête, là c'est le cas mais il ne faut pas la stimuler sinon on va renforcer la douleur qui va réapparaître. Il peut faire des entraînements sans des chocs ou contacts. »

EXCLU - XV de France : «Bielle-Biarrey ? Certains anciens le badaient» https://t.co/egGYZ1Y3XG pic.twitter.com/wmymGl8Swo — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«S’il reprend un coup très violent, ça semble évident que ça sera compliqué»