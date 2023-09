Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Pays de Galles - Australie

Arnaud De Kanel

Pionniers du rugby mondial depuis plusieurs années, le Pays de Galles et l'Australie sont à l'affiche ce dimanche 24 septembre. Les joueurs du Poireau et les Wallabies se sont donnés rendez-vous sur la pelouse du Groupama-Stadium de Lyon pour en découdre dans ce choc qui sent le chaos.

Le Pays de Galles et l'Australie viendront clôturer ce dimanche de rugby au Groupama-Stadium. Ce match aura forcément des incidences pour le reste de la compétition où l'une de ses deux grosses nations risquent de ne plus faire partie dans deux semaines.

L'Australie dos au mur, le Pays de Galles peut se soulager

Rien n'est facile pour l'Australie et le Pays de Galles depuis plusieurs mois maintenant. Les deux équipes sont en grandes difficultés et ce match respire la peur. Battus par les Fidji (22-15) la semaine passée, les Wallabies n'ont plus droit à l'erreur. En cas de défaite ce dimanche soir, ils n'auront plus qu'à espérer un faux pas des Fidji dans les semaines à venir. Avec son franc parler habituel, Eddie Jones a assumé ses responsabilités en conférence de presse. « Je n'essaie pas de me faire passer pour un saint mais, parfois, vous devez prendre des décisions difficiles pour obtenir des résultats plus tard. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons gagner dimanche. Aucun. Mais si ce n'est pas le cas, et bien, parfois, vous devez faire le travail qui vous permettra de réussir plus tard. Je ne connais aucune équipe dans laquelle tout fonctionne en un claquement de doigts. Il faut passer par un processus, trouver ce qui ne va pas dans l'équipe et essayer de régler ces problèmes. Je sais que les gens sont mécontents et je le serais aussi à leur place parce que les résultats ne sont pas suffisants. Mais il faut parfois du temps avant de réussir. Personne n'aime les phases de reconstruction, tout le monde veut des résultats immédiatement. Pour l'instant, ce n'est pas assez et j'en suis désolé. C'est de ma faute, j'en prends l'entière responsabilité », a déclaré le sélectionneur de l'Australie.

A l'inverse, le Pays de Galles peut tout gagner. Vainqueur dans la douleur des Fidji (32-26) et du Portugal (28-8), le XV du Poireau s'en sort très bien pour l'instant. Une fois l'épreuve australienne passée, il ne lui restera plus que la Géorgie à affronter. Autant dire qu'avec une victoire ce dimanche soir à Lyon, les Gallois seraient pratiquement assurés de terminer à la première place de ce groupe C et ils pourraient faire tourner face à la Géorgie avant de disputer leur quart de finale. La position idéale pour Warren Gatland. « Nous sommes satisfaits de notre position avant ce match, nous avons deux victoires et dix points. Il y a une confiance dans ce groupe et nous avons passé une bonne semaine à l'entraînement. Tout le monde veut s'impliquer et il y a eu des joueurs déçus cette semaine, c'est exactement ce que nous voulons avec une forte concurrence au sein de l'équipe. Notre précision était bonne contre les Fidji, mais elle n'était pas au niveau que nous aurions souhaité contre le Portugal. Nous cherchons à nous améliorer chaque semaine. Contre l'Australie, nous savons que nous devons tenter notre chance et leur mettre autant de pression que possible », a confié le sélectionneur du Pays de Galles. Le rendez-vous est pris.

Horaire et diffusion TV du match Pays de Galles-Australie

Les Gallois et les Wallabies s'affronteront au Groupama-Stadium de Lyon ce dimanche soir. Le célèbre arbitre anglais Wayne Barnes donnera le coup d'envoi à 21h00. TF1 diffusera le match.

Les compositions pour Pays de Galles-Australie

La composition du Pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Tompkins, 11. Adams; 10. Biggar, 9. Davies ; 7. Morgan (cap), 8. Faletau, 6. Wainwright; 5. Beard, 4. Rowlands; 3. Francis, 2. Elias, 1. Thomas.



Les remplaçants gallois : 16. Dee, 17. Domachowski, 18. Thomas, 19. Jenkins, 20. Basham, 21. T. Williams, 22. Anscombe, 23. Dyer.



La composition de l'Australie : 15. Kellaway ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Keveri, 11. Koroibete ; 10. Donaldson, 9. Mcdermott ; 7. Hooper, 8. Valetini, 6. Leota ; 5. Arnold, 4. Frost; 3. Slipper, 2. Porecki (cap), 1. Bell.



Les remplaçants australiens : 16. Faessler, 17. Schoupp, 18. Fa'amausili, 19. Philip, 20. Mcreight, 21. White, 22. Gordon, 23. Vunivalu.