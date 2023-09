Hôtel 5 étoiles et lits XXL… Révélations sur la vie du XV de France

Jean de Teyssière

Si vous vous demandiez comment se passait la vie de l'effectif du XV de France hors des terrains, la réponse vient d'être donnée. Logés à l'hôtel Renaissance, à Aix-en-Provence, les joueurs de Fabien Galthié peuvent compter sur l'adaptabilité de leur résidence, qui a notamment agrandi les lits des joueurs. De plus, l'hôtel n'a même pas été privatisé, pour le plus grand bonheur des autres clients qui ont pu échanger avec les Français.

Le XV de France n'a plus qu'un seul match à disputer dans cette poule A, face à l'Italie, le 6 octobre prochain. En attendant, les Bleus pourront se préparer tranquillement au sein de leur hôtel 5 étoiles situé à Aix-en-Provence qui a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le pays hôte de cette Coupe du monde de rugby 2023.

«On a étendu la dimension des lits»

Dans le podcast Le Chant du Coq diffusé sur Rugbyrama , Florence Bezault, la directrice de l'hôtel Renaissance où logent les joueurs du XV de France est revenue sur l'accueil des rugbymans français : « Le cœur de métier d'un hôtel 5 étoiles, c'est de s'adapter aux demandes des clients. Quand on a une équipe comme ça de rugby de haut niveau, on a des demandes particulières. En l'occurrence, on a étendu la dimension des lits. Le cahier des charges arrive très en amont, c'était il y a deux ans. Cela nous donne le temps de préparer les choses. »

Coupe du monde de rugby : Un désastre menace le XV de France https://t.co/sLFtmwutmG pic.twitter.com/b1fxgo3A0U — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

«La cohabitation avec les autres clients ? Elle se passe très bien»