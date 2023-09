Coupe du monde de rugby : Enfin une bonne nouvelle pour le XV de France

Axel Cornic

Depuis le début de la Coupe du monde, le XV de France collectionne les blessures avec notamment Julien Marchand et plus récemment Antoine Dupont. Face à la Namibie, c’était Grégory Alldritt qui était dans les tribunes, mais ça ne semble pas très grave puisqu’il est déjà de retour aux

Après trois jours de repos, les joueurs du XV de France se sont retrouvés à leur QG d’Aix-en-Provence ce dimanche soir et les entraînements ont repris ce lundi, à 11 jours du dernier match de poule face à l’Italie. L’occasion pour le staff de compter les blessés, qui commencent à se faire nombreux…





EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Il y a eu de la casse face à la Namibie

Car si tout le monde parle d’Antoine Dupont, il ne faut pas oublier que deux autres joueurs du XV de France ont été touchés face à la Namibie. Il y a évidemment Paul Boudehent, qui a fait un aller retour exprès et devra donc respecter un repos de dix jours après sa commotion cérébrale et devrait donc reprendre les entraînements le dimanche 1er octobre. Il y a également Uini Atonio, touché au genou, dont l’état ne semble toutefois pas inquiéter le staff tricolore. « Uini, on avait prévu de le sortir à la mi-temps. C'est le genou mais rien de grave » avait expliqué Fabien Galthié, après le match.

Alldritt de retour à l’entraînement