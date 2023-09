Coupe du monde de Rugby : L’Italie humiliée, le XV de France est menacé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir été surpassée par la Nouvelle-Zélande (96-17) vendredi, l'Italie a rendez-vous avec le XV de France le 6 octobre prochain. Les hommes de Fabien Galthié sont logiquement favoris et tenteront de rester invaincus dans cette poule A, mais le sélectionneur des All Blacks l'assure, la Squadra Azzurra peut créer la surprise.

🕷️ Avec une piqûre d’araignée et une mauvaise chute dans les escaliers, la Coupe du monde 2023 n’échappe pas aux forfaits insolites🏉 Accident de ski, morsure ou soirées arrosées… Retours sur ces blessures surréalistes, le rugby en folie@le10sport📝⬇️ https://t.co/89qezKHk8i — Bernard Colas (@BernardCls) September 28, 2023

« Les Italiens peuvent encore créer la surprise face à la France »

Après le très large succès de son équipe, le sélectionneur néo-zélandais a salué l’adversaire italien. « Ils peuvent encore créer la surprise face à la France , a-t-il assuré, relayé par L ’Équipe. Beaucoup de gens ont paniqué après notre défaite face à la France en match d’ouverture. On a répondu présent dans le match qui comptait. On s’est mis en mesure de contrôler notre destinée. On avait insisté sur la précision, plus que sur la discipline. On a refait quelques erreurs en début de seconde mi-temps ce qui a permis aux Italiens de revenir. Mais on a su reprendre notre cap. »

« On a beaucoup travaillé »