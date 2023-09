«Put***, qui me fait chier ?» : Fabien Galthié l’appelle, le crack du XV de France lui raccroche au nez !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 20 ans, il est l'une des grandes pépites du XV de France, et Fabien Galthié n’a pas hésité à l’appeler pour disputer la Coupe du monde. Dans une vidéo publiée par France Rugby, Louis Bielle-Biarrey s’est souvenu de son premier échange avec le sélectionneur tricolore, un moment très particulier pour l’ailier de l’UBB qui n'est pas près de l'oublier.

Un premier échange avec le sélectionneur, ça ne s’oublie pas ! Surtout lorsque l’appel ne se déroule pas comme prévu. C’est le cas de Louis Bielle-Biarrey avec Fabien Galthié. Surclassé dans les catégories de jeunes tricolores, l’ailier de 20 ans a connu sa première sélection lors du match de préparation à la Coupe du monde face à l’Écosse le 5 août dernier, avant de devenir le plus jeune international français à disputer un Mondial contre l'Uruguay. Une belle histoire qui aurait pu être différente compte tenu du premier échange entre Louis Bielle-Biarrey et Fabien Galthié.

« Je me suis dit « Put***, qui me fait chier pendant ma sieste?" »

Dans une vidéo publiée par France Rugby , le joueur est en effet revenu sur la première discussion pour le moins improbable avec son sélectionneur. « Je me rappelle, j’étais à la sieste, et là j'entends mon téléphone qui sonne, un 06. Je me suis dit "Put***, qui me fait chier pendant ma sieste?" , s’est souvenu sourire aux lèvres Louis Bielle-Biarrey. Là, je décroche avec une voix d'endormi et il me dit : "Bonjour Louis, c'est Fabien Galthié, est-ce que je te dérange? Bah non du coup, pas du tout ! J’étais dans le noir dans ma chambre. Je marchais, il me disait bonjour et il se présentait… » Sauf que l’échange s’est alors brusquement arrêté.

« Sans faire exprès, j’ai raccroché avec ma joue »