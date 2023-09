XV de France : Boudjellal vend la mèche pour le remplaçant d’Antoine Dupont

Thibault Morlain

Sauf énorme surprise, Antoine Dupont devrait être forfait pour le match entre le XV de France et l’Italie. Fabien Galthié va alors devoir trouver un remplaçant au poste de demi de mêlée et deux choix s’offrent à lui dans son effectif : Maxime Lucu et Baptiste Couilloud. Qui sera alors le numéro 9 du XV de France ? Mourad Boudjellal s’est confié sur ce dossier.

Malgré le large succès face à la Namibie (96-0), le XV de France n’avait pas forcément l’esprit à la fête après cette rencontre. En effet, les Bleus venaient de voir Antoine Dupont partir à l’hôpital suite à un choc à la tête. Les examens ont finalement révélé une fracture maxillo-zygomatique. La star du XV de France a alors été opérée dans l’espoir de revenir le plus vite possible, pourquoi pas dès le quart de finale de la Coupe du monde. Mais avant cela, les joueurs de Fabien Galthié vont devoir battre l’Italie pour valider leur ticket pour la suite du tournoi. Cela devrait donc être sans Antoine Dupont et par conséquent avec un autre demi de mêlée pour cette rencontre.

« Moi j’aurais mis Couilloud »

Pour le remplaçant d’Antoine Dupont au sein du XV de France, ça se joue entre Maxime Lucu et Baptiste Couilloud. Qui sera alors choisi par Fabien Galthié ? Pour Eurosport , Mourad Boudjellal a fait part de sa préférence pour le joueur du LOU : « Qui pour remplacer Dupont ? Moi j’aurais mis Couilloud parce que je trouve qu’il a plus de gaz que Lucu ». Pour autant, Boudjellal ne se fait pas trop d’illusion, estimant que la balance aurait déjà penché au faveur de Lucu compte tenu de son association avec Matthieu Jalibert à l’UBB : « Mais je pense que c’est mort, c’est plié, Jalibert a ses habitudes avec Lucu et que c’est Lucu qui va jouer ».

« C’est Jalibert qui a décidé »