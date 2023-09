XV de France : Antoine Dupont de retour, cela lui pose un problème

Alexis Brunet

Après sa blessure contractée face à la Namibie, toute la France espère qu'Antoine Dupont sera remis sur pied pour le probable quart de finale contre l'Afrique du Sud. Le sélectionneur sud-africain, Jacques Nienaber, désire lui aussi voir le demi de mêlée sur la pelouse, bien qu'il sache que cela sera alors plus difficile pour son équipe.

Le XV de France en a presque fini avec la phase de groupe de sa Coupe du monde. Les joueurs de Fabien Galthié doivent encore affronter l'Italie, et après cela sera le début de la phase finale. À cette occasion, le staff des Bleus espère pouvoir compter sur Antoine Dupont. Le capitaine français se remet de sa fracture maxillo-zygomatique, pour laquelle il a été opéré.

Le coach de l'Afrique du Sud est ravi du retour probable de Dupont

Si la logique suit son cours, le XV de France affrontera l'Afrique du Sud en quart de finale. En conférence de presse, le sélectionneur sud-africain, Jacques Nienaber s’est réjoui d'un possible retour d'Antoine Dupont face à son équipe, car il désire voir les meilleurs joueurs sur la pelouse. « C’est une bonne chose que les meilleurs soient sur le terrain en Coupe du monde. Je sais à quel point ces gars travaillent pour être ici. Tous les joueurs font d’énormes sacrifices, tout comme leurs familles autour. Je suis donc content de voir Dupont revenir sur le terrain. »

Coupe du monde de rugby : Le XV de France prépare une surprise pour Antoine Dupont https://t.co/an9NWfteNH pic.twitter.com/dTwUXHiN77 — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Cela sera plus difficile pour l'Afrique du Sud