Après sa retraite, une star du XV de France annonce son retour

Axel Cornic

Un an après avoir annoncé sa retraite suite à des problèmes cardiaques, Virimi Vakatawa fait son grand retour dans le rugby professionnel. L’international français aux 32 sélections s’est engagé avec les Bristol Bears jusqu’à la fin de la saison, alors qu’il a déjà disputé une rencontre avec les Barbarians britanniques tout récemment.

Il aurait dû être l’un des premiers noms couchés sur la feuille de match par Fabien Galthié, lors de cette Coupe du monde. Car Virimi Vakatawa a été installé comme l’un des cadres du XV de France dès l’arrivée au pouvoir du sélectionneur en 2019 et il a longtemps formé l’une des paires de centres les plus redoutés de la planète, avec Gaël Fickou. Finalement, son état de santé l’a obligé à raccrocher les crampons...

XV de France : Retour express, Dupont est «impressionnant» https://t.co/1Wom3kGKSY pic.twitter.com/YqCwGqEEV4 — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

« J'ai encore beaucoup à faire dans le rugby en tant que joueur »

En septembre 2022, Vakatawa a en effet été contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d’une anomalie cardiaque évolutive. A l’époque, la Ligue nationale de rugby lui a interdit tout exercice du rugby, avec la star du XV de France qui n’avait donc plus le droit d’évoluer en Top 14 avec son club du Racing 92. Il a pourtant fait son retour lors d’un match des Barbarians britanniques le 18 août dernier et a clairement évoqué l’idée d’un retour lors d’un entretien accordé à RugbyPass en déclarant : « Au fond de moi, j'ai encore beaucoup à faire dans le rugby en tant que joueur ».

Vakatawa is back !