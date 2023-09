Coupe du monde de Rugby : Deux bonnes nouvelles pour le XV de France ?

Alexis Brunet

Le XV de France prépare actuellement le prochain match de son groupe face à l'Italie. Pour cette rencontre, Fabien Galthié ne pourra probablement pas compter sur Antoine Dupont, actuellement blessé. En revanche, il est possible que Julien Marchand soit de la partie, lui qui revient de blessure. Paul Boudehent pourrait aussi avoir du temps de jeu, après sa commotion contre la Namibie.

Depuis plusieurs jours, l'actualité du XV de France tourne autour d'Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus s'est malheureusement blessé contre la Namibie, et il s'est par la suite fait opérer. Le demi de mêlée veut tout faire pour revenir à temps, c’est-à-dire pour le début des phases finales. Cet objectif semble de plus en plus jouable, mais la décision sera sûrement prise au dernier moment.

Boudehent et Marchand de retour contre l'Italie ?

Pour terminer les phases de poule, le XV de France doit encore affronter l'Italie. La rencontre aura lieu le 6 octobre à 21H à Lyon. À cette occasion, il est probable que Fabien Galthié puisse compter de nouveau sur deux joueurs. En effet, d'après les informations de L’Équipe , les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Paul Boudehent et Julien Marchand. Le premier avait souffert d'une commotion contre la Namibie, alors que le second est proche d'un retour complet, après sa déchirure à la cuisse gauche, face à la Nouvelle-Zélande.

Un possible quart de finale contre l'Afrique du Sud

L'enjeu du dernier match face à l'Italie sera de savoir contre qui le XV de France sera opposé en quart de finale. Si la France garde sa première place à l'issue de l'ultime rencontre, elle sera opposée au deuxième de la poule B. Une place qu'occupe actuellement l'Afrique du Sud, et il est peu probable que cela change lors de la dernière journée. Cela donnerait alors un quart de finale France-Afrique du Sud, le 15 octobre à 21H.