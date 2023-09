XV de France : Galthié tente un pari, c’est complètement validé

Alexis Brunet

Le XV de France est très bien parti dans sa Coupe du monde. Cela est dû à une très bonne préparation physique mais peut-être aussi à un autre facteur. En effet, Fabien Galthié a pris l'habitude ces dernières années de faire intervenir certaines célébrités auprès des Bleus, comme Jean Dujardin, Nikola Karabatic, ou bien Francis Cabrel. Une initiative totalement validée par les joueurs.

Tout va bien pour le XV de France. Les hommes de Fabien Galthié réalisent pour le moment un sans-faute dans leur poule, et se dirigent tranquillement vers les quarts de finale. La seule ombre au tableau est la blessure d'Antoine Dupont, mais il est finalement probable que le capitaine français soit remis à temps pour le début des phases finales.

Galthié a convié plusieurs célébrités face aux Bleus

Pour obtenir de tels résultats, le XV de France a fait une très grosse préparation physique, avec plusieurs stages, dont un sous le soleil de Monaco. Mais en plus de travailler l'aspect physique, Fabien Galthié n’oublie pas le mental. Comme le relaye Le Parisien , le sélectionneur organise depuis plusieurs années des rencontres entre ses joueurs et des célébrités venus de domaines différents. Une façon pour les Bleus d'échanger sur plusieurs sujets, et de partager leurs différentes expériences avec des personnes étrangères au monde du rugby, comme la danseuse Marie-Agnès Gillot, ou bien le navigateur Thomas Coville.

C'est validé par les joueurs