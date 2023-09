XV de France : Danty lance un avertissement avant l'Italie !

Alexis Brunet

Face à la Namibie, le XV de France a signé une très large victoire. Les partenaires de Charles Ollivon se sont imposés sur le score de 96 à 0. Cela a permis de mettre de nombreux joueurs en confiance, dont Jonathan Danty. Le centre du Stade Rochelais a marqué deux essais, de bon augure avant de retrouver l'Italie, un match pour lequel il faudra augmenter le niveau selon ce dernier.

La Coupe du monde est parfois un peu déséquilibrée, entre les grandes nations du rugby, et les plus petites équipes qui essayent de grappiller un peu d'expérience. Cela s'est par exemple remarqué lors du match entre la France et la Namibie. Les hommes de Fabien Galthié se sont imposés 96 à 0, de quoi prouver qu'il y a encore une grosse différence de niveau. Les Namibiens n'ont pas gagné le moindre match de Coupe du monde, en six participations à cette compétition.

Danty a brillé face à la Namibie

Face à la Namibie, le XV de France s'est donc fait plaisir, et plusieurs joueurs y sont allés de leur essai. C'est notamment le cas de Jonathan Danty qui s'est retrouvé deux fois à la conclusion d'une action. Le centre du Stade Rochelais était d'ailleurs très content de la prestation de son équipe, comme il l'a confié au Figaro . « C'est cool. Je suis plutôt content (pour ses deux essais), je ne vais pas vous mentir. Mais le plus important, c'est le travail collectif. Malgré les joueurs qui marquent, ce qu'il faut ressortir, c'est qu'on a été consistants pendant 80 minutes. Ce qui est bien, c'est qu'on a gardé le même niveau d'intensité pendant 80 minutes, on n'a pas baissé de régime après la mi-temps. Et la Namibie est restée fanny. C'était malheureusement difficile pour les Namibiens. Mais nous avions besoin de nous retrouver sur notre jeu, de revoir ce nous n'avons pas pu faire contre l'Uruguay. »

Danty veut élever le niveau contre l'Italie