XV de France : Il craint le pire pour Antoine Dupont

Alexis Brunet

Le XV de France prépare activement le dernier match de son groupe face à l'Italie. Après cette rencontre, il faudra se pencher sur le quart de finale à venir. Un match pour lequel Fabien Galthié espère pouvoir compter sur Antoine Dupont. Mais pour Damien Traille, en cas de rechute du demi de mêlée lors du début des phases finales, cela pourrait avoir un impact négatif sur le groupe.

Antoine Dupont doit faire actuellement face à un gros défi. Le capitaine du XV de France tente le tout pour le tout, afin d'être de retour pour le probable quart de finale des Bleus. Un challenge difficile pour le demi de mêlée, car il sort tout juste d'une opération, suite à une fracture maxillo-zygomatique. Rien ne dit pour le moment qu'il sera bien présent, mais l'optimisme règne dans le camp français.

«Il y a la santé du joueur»

Damien Traille a été interrogé par le Midi Olympique sur le cas Antoine Dupont. Si l'ancien joueur du XV de France reconnaît qu'il aimerait bien voir jouer le demi de mêlée, mais il veut surtout que l'on fasse attention à la santé de ce dernier. « Quand on voit la classe et l’importance qu’a ce joueur dans le groupe, c’est sûr que sa blessure est une grosse inquiétude. Seuls lui et les spécialistes pourront décider de sa présence. Mais avec son impact sur et hors du terrain, c’est sûr que l’équipe a un rendement différent quand il est là ou non (…) Tout le monde voudrait qu’Antoine joue, après il y a la santé du joueur... »

XV de France : Il dénonce un faux débat avec Antoine Dupont https://t.co/2VqkGa6lKy pic.twitter.com/gfifjUKZu4 — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Traille a peur d'une rechute pour Dupont