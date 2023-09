XV de France : Antoine Dupont blessé, Fabien Galthié ne peut rien faire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La France retient son souffle pour Antoine Dupont, dont le retour lors du quart de finale de la Coupe du monde est espéré après sa fracture maxillo-zygomatique. De nombreux témoignages sont sortis concernant la blessure du Français et sa reprise, mais pour l’heure, un seul fait est établi, la décision finale reviendra au staff médical et non à Fabien Galthié.

Le compte à rebours est lancé pour Antoine Dupont, alors que la France disputera son quart de finale le 14 ou 15 octobre. Opéré la semaine dernière de sa fracture maxillo-zygomatique, le maître à jouer des Bleus est logiquement espéré pour le premier match à élimination directe de la compétition, et chacun y va de son pronostic concernant son retour. « Bien entendu qu’il faut insister , martelait cette semaine l’ancien international Vincent Moscato dans son émission sur RMC , et ce malgré les doutes sur l’état du numéro 9 des Bleus. Lui, il donnerait sa vie pour faire un quart de finale de Coupe du monde pour peut-être être champion, c’est ce qui compte le plus pour un sportif. (…) Il faut à tout prix qu’il joue. Il faut aller au bout du truc, la santé du joueur ce n’est rien, s’il fait un K.O, ce n’est pas grave. S’il se fracture, ce n’est pas très grave, nous on s’est parfois fracturé pour 5.000 francs par mois, donc ce n’est pas très grave pour une Coupe du monde. C’est tellement important dans la vie d’un joueur. » Cependant, un seul homme aura le dernier mot sur la question, et il ne s’agit pas de Fabien Galthié, ni d’Antoine Dupont.

« L’entraîneur, lui, n’a rien à dire »

« Je veux dire et redire ce que le staff répète depuis le début: c’est le chirurgien (le professeur Frédéric Lauwers à Toulouse, ndlr) qui dira si oui ou non Antoine Dupont peut jouer , a assuré le président de la FFR Florian Grill dans les colonnes du Parisien. Il faut faire confiance aux spécialistes et il n’y a pas meilleur spécialiste que la personne qui l’a opéré (…) Le chirurgien qui a opéré Antoine est un grand spécialiste du sujet et aura le dernier mot. » Jacques Giordan, le médecin du MHR, confirme : « Pour un problème de santé pur, c’est le médecin du club qui prend la décision de faire rejouer le joueur. Et si ce n’est pas le médecin, c’est le spécialiste qui l’aura opéré. Là dans le cas Dupont, ça serait le chirurgien maxillo-facial. L’entraîneur, lui, n’a rien à dire ».

« En aucun cas, le staff ou le président ne peut influer sur la décision »