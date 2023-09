XV de France : Il raconte tout sur la révolution de Bernard Laporte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant la prise de fonction de Bernard Laporte en tant que président de la FFR, en 2016, les résultats du XV de France étaient relativement préoccupants, et les Bleus ont mis du temps avant de retrouver de leur superbe. Gaël Fickou se livre sur la révolution apportée par le patron du rugby français.

Actuellement en lice dans cette Coupe du Monde 2023 sur ses terres et pour laquelle il fait partie des grands favoris, le XV de France a donc retrouvé des couleurs depuis plusieurs années, et notamment grâce à l'impulsion apportée par Bernard Laporte à la présidence de la FFR. Nommé en 2016 avant d'être mis en retrait et de finalement démissionner en raison d'une affaire de corruption, l'ancien entraîneur des Bleus a néanmoins changé beaucoup de choses dans le rugby français si l'on en croit le témoignage de Gaël Fickou.

« Il a fait bouger les lignes »

Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique, le 3/4 centre du XV de France se livre sans détour à ce sujet : « Pascal Papé qui avait vidé son sac sur le rugby français qui n’était pas au niveau international ? Je m’en souviens, oui. Le déclic est arrivé peu après, lorsque Bernard a pris la présidence. Il a changé beaucoup de choses, renforcé la relation avec les clubs pros, offert au XV de France un staff plus complet, plus compétent… Il a fait bouger les lignes… », indique Fickou.

« On jouait mal »