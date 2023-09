XV de France : Il fait son retour, Galthié lui adresse un message poignant

Alexis Brunet

Le XV de France n'a fait qu'une bouchée de la Namibie lors du troisième match de son groupe. Au-delà du terrain, cette rencontre était surtout marquée par le retour de Mathieu Lartot aux commentaires. Le journaliste qui suit le XV de France depuis 2009 s'était mis en retrait de l'antenne suite à une rechute de son cancer du genou. Très ami avec ce dernier, Fabien Galthié lui a adressé un message poignant avant le match.

Le XV de France réalise pour le moment un sans-faute à la Coupe du monde. Les joueurs de Fabien Galthié sont venus à bout de la Nouvelle-Zélande en ouverture, puis ils ont battu l'Uruguay, avant de triompher face à la Namibie. Les partenaires de Louis Bielle-Biarrey se sont imposés 96-0 contre les Welwitschias.

Le retour de Mathieu Lartot

En plus de la très belle victoire du XV de France, une autre bonne nouvelle a marqué la soirée. C'était le retour de Mathieu Lartot aux commentaires. Le journaliste avait dû se mettre en retrait de l'antenne, suite à une rechute de son cancer du genou, qui l'a forcé à se faire amputer la jambe droite. Ce dernier retrouvait donc le XV de France, aux côtés de son acolyte, Dimitri Yachvili.

Galthié envoie un message poignant à Lartot