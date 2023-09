Coupe du monde de Rugby : Antoine Dupont fait encore un carton au XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Capitaine et joueur emblématique de ce XV de France actuel, Antoine Dupont voit sa cote de popularité grimper en flèche à l'occasion de la Coupe du monde de Rugby. D'ailleurs, selon une enquête réalisée par une agence spécialisée dans le marketing d’influence, le demi de mêlée des Bleus est de très loin le joueur le plus apprécié du vestiaire.

Alors que le XV de France nourrit de solides ambitions pour cette Coupe du Monde 2023 qui se joue d'ailleurs sur son sol, un homme symbolise la puissance du groupe des Bleus : son capitaine, Antoine Dupont. Considéré comme étant le meilleur du monde, le demi de mêlée du Stade Toulousain est sans conteste la grande icône de la formation de Fabien Galthié, autant de par son importance dans le jeu que par l'aura qu'il dégage. Et ce statut très particulier se ressent au sein du grand public...

Retour d’Antoine Dupont, le XV de France dit tout https://t.co/XMN0YeSoZo pic.twitter.com/jd0VsqgpVy — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Dupont, le joueur français le plus populaire

Selon une enquête effectuée par l’agence Advent Consulting, spécialisée dans le marketing d’influence, Antoine Dupont est, sans surprise, le joueur le plus populaire du XV de France auprès du grand public loin devant ses partenaires. Une étude qui a été réalisée avant le début de la Coupe du monde, et qui confirme donc le statut très particulier du capitaine du XV de France.

« La star, c’est d’abord l’équipe »