Coupe du monde de Rugby : Engouement total pour Antoine Dupont et le XV de France !

Jean de Teyssière

La Coupe de monde de rugby en France est pour l'instant une grande réussite, si l'on enlève les problèmes liés à la bière ou à l'entrée du Vélodrome en début de tournoi, réglé depuis. La compétition a largement trouvé son public, en témoigne les villages rugby qui affichent régulièrement complet les jours de matchs. La vente des maillots du XV de France serait également en vogue, à tel point que les responsables marketing de la FFR doivent être soulagés d'avoir anticipé cette demande pour produire quatre fois de maillot qu'à l'accoutumée.

Les jours de matchs, dans les villes ayant eu le privilège d'accueillir des rencontres lors de la Coupe du monde de rugby, difficile de passer à côté des supporters, vêtus du plus beau maillot de leur sélection. Ainsi, dimanche matin dernier, avant le match entre le Pays de Galles et l'Australie (40-6) se disputant à Lyon, les rues longeant la Gare de Lyon, ainsi que la gare elle-même étaient rouges de monde. Le constat est évidemment le même lorsqu'il s'agit des matchs d'Antoine Dupont et du XV de France.

Un village rugby qui marche...

Les fans zones, appelées villages rugby ont elles aussi beaucoup de succès. A Paris, les jours de matchs, près de 40 000 personnes se réunissent place de la Concorde pour voir la rencontre diffusée sur les grands écrans. A titre d'exemple, face à la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture, 39 000 personnes étaient attendues.

Coupe du monde de Rugby : Antoine Dupont fait encore un carton au XV de France ! https://t.co/nqbSkDCoTe pic.twitter.com/AM9Ys1SFiE — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

...et des maillots qui se vendent comme des petits pains !

Mais la star de ce mondial reste le maillot du XV de France qui s'arrache ! Vendue 95€, cette tunique, peut-être bientôt historique, se vend exceptionnellement bien et tout avait été anticipé puisque quatre fois plus de maillots ont été produits. 4 à 5 000 personnes parcourent les couloirs de la boutique officielle placée à la Concorde à Paris lorsqu'il n'y a pas de matchs, contre 20 000 lors soirs de matchs. Un chiffre impressionnant, qui amène également beaucoup d'étrangers puisque les visiteurs de la boutique se composent à 70-80% d'étrangers. Lors de France-Namibie (96-0), L'Equipe informe qu'un Américain est reparti avec 10 maillots du XV de France. Et le parcours des coéquipiers d'Antoine Dupont aura forcément un impact sur ces ventes...