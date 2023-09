Coupe du monde de rugby : Rencontre cruciale pour l'avenir du XV de France au programme du 29 septembre

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby se poursuit ce vendredi 29 septembre avec une seule rencontre au programme et elle concerne indirectement le XV de France. En effet, la Nouvelle-Zélande affronte l'Italie au Groupama Stadium de Lyon. Si les All Blacks venaient à l'emporter, les Bleus joueraient leur prochain match face aux Italiens dans l'obligation de ne pas perdre pour se qualifier en quarts.

Le Mondial pourrait bien basculer ce vendredi 29 septembre. Alors que l'Australie est pratiquement éliminée, une autre grande nation est menacée, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la Nouvelle-Zélande. En cas de défaite ce soir face à l'Italie, les All Blacks seraient éliminés du tournoi. En revanche, s'ils l'emportent avec le bonus, ils reviendraient à égalité de points des Italiens qui joueraient donc leur survie la semaine prochaine face au XV de France. Ce match est donc crucial pour l'avenir des hommes de Fabien Galthié.

Nouvelle-Zélande - Italie, un choc au menu du 29 septembre

Alors que cette rencontre aurait du être une formalité pour la Nouvelle-Zélande, les récents résultats des All Blacks plongent l'équipe de Ian Foster en plein doute. Ce vendredi, ils feront face à l'Italie, plus déterminée que jamais à créer l'exploit, à tel point que la Squadra Azzurra fait peur aux Néo-Zélandais. « La vérité, c’est qu’on se concentre sur ce qui nous attend. L’Italie est une très bonne équipe. Si on commence à se projeter ou à se soucier des autres équipes, on va perdre. On ne peut pas se le permettre, on tomberait dans le piège. De ce que j’en ai vu, ils ont vraiment fait évoluer leur attaque. Ils avaient les sorties de ballon les plus rapides lors du VI Nations, devant l’Irlande. C’est rapide. Ils connaissent leur jeu et le pratiquent bien. Ils ont énormément progressé sur leurs passes et leurs courses. Ils sollicitent la défense pendant de longues séquences. Ils savent jouer dans le dos ou dans la ligne, et c’est très compliqué à défendre. Il faut savoir analyser ce qui se passe et réagir très rapidement », confie Scott McLeod, l'entraineur de la défense des All Blacks. Et il ne s'y trompe pas car le faux pas est interdit. En cas de défaite, la Nouvelle-Zélande serait éliminée de la Coupe du monde en poules, chose qui ne lui ait jamais auparavant. C'est pour cela qu'on ne minimise pas l'importance de ce match dans les rangs néo-zélandais. « Certainement le match plus important depuis de long mois voire de ces dernières années », concède l’entraîneur des avants Jason Ryan.

XV de France : Galthié tente un pari, c’est complètement validé https://t.co/AscJSKVggY pic.twitter.com/74rdUHhOBa — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Eduardo Gori, ancien demi de mêlée de l'Italie, a analysé le jeu de ses compatriotes et il estime que l'exploit est faisable. « Sur le Tournoi en tout cas, malgré la dernière place, c'était sérieux. Lors des deux derniers matchs, Ange (Capuozzo) nous a manqués. Car avec lui, on pouvait battre l'Ecosse et le pays de Galles. Il nous manquait ce facteur X, ce petit truc pour faire la différence. Lui la fait tout le temps, contre n'importe qui. Je pense qu'on va être très dangereux. On peut faire peur à tout le monde, même s'il y a beaucoup de différence, on le sait. Même contre les Bleus et les Blacks ? Mais dans un match tu ne sais jamais, sur quatre-vingts minutes. Si tu joues très bien tandis que les mecs en face ne sont pas en confiance, ou prennent un carton rouge, tu peux gagner contre n'importe qui. Au haut niveau aujourd'hui, c'est le cas. Après il faut qu'on joue à la perfection, qu'on ne manque rien, et que les autres ne soient pas en réussite. Mais on peut gagner. Les garçons dans leur tête commencent à le comprendre et tu abordes les matchs différemment », a-t-il déclaré pour Rugbyrama . Les All Blacks sont prévenus... Une victoire de l'Italie qualifierait d'emblée le XV de France pour les quarts de finale avant leur affrontement la semaine prochaine. Dans le cas contraire, les Bleus ne devront pas se rater s'ils ne veulent pas sortir par la petite porte.

Un Anglais au sifflet à Lyon

Matthew Carley, arbitre du match entre la France et la Namibie jeudi dernier, donnera le coup d'envoi de cette rencontre à 21h00 depuis le Groupama Stadium de Lyon. C'est TF1 qui diffusera ce match.

Les All Blacks sortent la grosse équipe, trois changements pour l'Italie

Ian Foster a décidé d'aligner la grosse équipe pour affronter l'Italie. Sam Cane fait son retour sur le banc tandis que la charnière Aaron Smith - Richie Mo'unga sera de nouveau recomposée. Les trois frères Barrett sont alignés d'entrée avec le retour notable de Jordie au centre.



La composition des All Blacks : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Telea ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Papali'i, 8. Savea (cap.), 6. Frizell; 5. S. Barrett, 4. S. Whitelock ; 3. Laulala, 2. Taylor, 1. Tu'ungafasi.



Les remplaçants néo-zélandais : 16. Coles, 17. Williams, 18. Lomax, 19. Whitelock, 20. Cane, 21. Roigard, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.



Kieran Crowley n'a opté que pour trois petits changements pour ce choc. A noter le repositionnement d'Ange Capuozzo à l'aile, de Paolo Garbisi à l'ouverture et celui de Tommaso Allan à l'arrière.



La composition de l'Italie : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex, 12. Morisi, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Varney ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Lamb; 3. Riccioni, 2. Nicotera, 1. Fischetti.



Les remplaçants italiens : 16. Faiva, 17. Nemer, 18. Ferrari, 19. N. Cannone, 20. Zuliani, 21. Halafihi, 22. Page-Relo, 23. Odogwu.