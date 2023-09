Retour d’Antoine Dupont, le XV de France dit tout

Axel Cornic

Blessé lors du troisième match de poule du XV de France, Antoine Dupont a entamé un processus spécial pour revenir au plus vite en cette Coupe du monde. Il pourrait ainsi être de retour pour un éventuel quart de finale, même si dans le staff des Bleus on parle même d’un retour dès la rencontre face à l’Italie, le 6 octobre prochain.

La Coupe du monde se poursuit, mais tout le rugby français ne regarde que les différentes nouvelles qui fuitent au sujet d’Antoine Dupont. Victime d’une blessure au visage le capitaine du XV de France a été opéré et si on parlait d’un come-back pour un éventuel quart de finale, il pourrait bien revenir plus tôt.

« Ce qu’on peut dire, c’est que 6 jours après son opération, l’œdème est résorbé »

Présent en conférence de presse ce jeudi, le manager santé du XV de France a fait le point sur l'état de santé de Dupont. « Son désir était de rester au repos chez lui, on a respecté ce choix. Il nous a rappelés le samedi. Les premières recommandations de Fabien Galthié ont évidemment été de respecter les consignes du chirurgien, de prendre son temps avant de revenir avec nous » a expliqué Bruno Boussagol. « On est resté en contact avec lui, lui-même a appelé plusieurs fois pour prendre conseil. Ce qu’on peut dire, c’est que 6 jours après son opération, l’œdème est résorbé. Il a toujours des douleurs liées au choc frontal, pas de difficultés postopératoires. Il a le moral, et il est très confiant ».

« Il s’agira de l’orienter et de l’accompagner par rapport à ce choc, parce qu’il y aura forcément des lésions secondaires »