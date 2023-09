Coupe du monde de Rugby : Le XV de France confirme la surprise pour Dupont

Axel Cornic

Blessé au visage le 21 septembre dernier face à la Namibie, Antoine Dupont a entamé une véritable course contre la montre pour revenir dans cette Coupe du monde. Certains l’annoncent de retour lors d’un éventuel quart de finale, mais du côté du XV de France on assure qu’il pourrait être disponible dès le match face à l’Italie, le 6 octobre prochain.

Le retour d’Antoine Dupont est le sujet principal de cette Coupe du monde et pas seulement du côté du XV de France. Sa blessure et son éventuel forfait ont énormément fait parler, même les autres nations de ce Mondial, qui semblent toutes vouloir voir l’un des meilleurs joueurs au monde revenir à la compétition.

« Il va y avoir une visite chez le chirurgien le plus rapidement possible pour évaluer sa progression »

Lors du point presse de ce jeudi, le manager santé du XV de France s’est exprimé sur l’évolution de la convalescence de Dupont, qui s’est fait opérer le 22 septembre dernier. « Il va y avoir une visite chez le chirurgien le plus rapidement possible pour évaluer sa progression et les consignes du chirurgien pour son retour qui on l’espère sera programmé assez rapidement » a déclaré Bruno Boussagol, qui s’est présenté face à la presse après l’entrainement du jour.

« Je ne pense pas qu'on pourra le voir contre l'Italie »