Il dit adieu à la Coupe du monde de Rugby, la raison est invraisemblable

Adversaire du XV de France le 21 septembre dernier, Johan Retief ne jouera plus de cette Coupe du monde. Le deuxième ou troisième-ligne namibien a en effet été contraint de faire une croix sur la suite de la compétition et il ne disputera donc pas la rencontre face à l’Uruguay, programmée pour ce mercredi.

Une Coupe du monde de rugby, c’est souvent une histoire de blessure. La plupart des observateurs s’accorde en effet pour dire que celui qui sera Champion à la fin, est sans aucun doute celui qui aura réussi à garder le plus longtemps possible son équipe type intacte, gérant donc les joueurs tout au long de la phase de poules. Mais parfois, on ne peut pas échapper à la malchance...

Forfait à cause d’une piqure d’araignée

C’est sans aucun doute ce que doit se dire Johan Retief, qui a été obligé de déclarer forfait pour le reste de la Coupe du monde. Le joueur namibien n’est pas blessé, mais il a été piqué par une araignée à l’hôtel de sa sélection, qui se situe à Aix-les-Bains. Cette piqure se serait infectée et il a donc été contraint de faire l’objet de soins, ce qui le rend indisponible pour la rencontre face à l’Uruguay ce mercredi, la dernière de la Coupe du monde pour la Namibie.

« Johan est très malchanceux, et nous sommes déçus car c'est un joueur qui compte beaucoup pour nous »