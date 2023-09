XV de France : Antoine Dupont en danger, il peut «perdre la vue»

Thibault Morlain

Victime d’une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie, Antoine Dupont s’est rapidement fait opérer pour tenter de revenir le plus vite possible avec le XV de France dans cette Coupe du monde de rugby. S’il semble difficile de voir le demi de mêlée jouer le prochain match des Bleus contre l’Italie, Dupont pourrait déjà être de retour pour le quart de finale. Un retour express pour le protégé de Fabien Galthié qui pourrait toutefois se mettre en danger à cette occasion. Explications.

Reverra-t-on Antoine Dupont avec le XV de France durant cette Coupe du monde de rugby ? Telle est la question que tout le monde se pose depuis la blessure de la star des Bleus face à la Namibie. Alors que le joueur du Stade Toulousain s’est fait opérer, on se demande s’il sera en condition ou non pour jouer un potentiel quart de finale. Alors qu’Antoine Dupont pourrait évoluer avec un masque de protection, cela pourrait représenter un très gros risque pour lui…

« Il peut au minimum se recasser l'os, voire pire, comme perdre la vue »

Chirurgien maxillo-facial et stomatologie à Paris, le docteur Lotfi Benslama a expliqué au Point à propos du cas d’Antoine Dupont : « Je suis médecin, je ne suis pas là pour juger et prendre les décisions, mais, techniquement et éthiquement, je ne vois pas comment un médecin pourrait accepter qu'il joue pendant cette Coupe du monde. Alors, oui, il peut revenir avec la sélection, rester avec ses copains, les soutenir, car l'équipe en a besoin et la France aussi. Il vient de se faire opérer, ça reste une zone de fragilité pendant plusieurs semaines. Et s'il reçoit un nouveau choc, il peut au minimum se recasser l'os, voire pire, comme perdre la vue ou subir une modification de l'anatomie du visage. La pommette, c'est difficile à remettre en place. Donc, les risques sont relativement importants ».

« Il serait très dangereux qu'Antoine Dupont rejoue pendant cette Coupe du monde »