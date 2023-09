Coupe du monde de rugby : Match décisif au menu du jour !

Arnaud De Kanel

L'étau se resserre dans cette Coupe du monde. Le tableau commence à devenir de plus en plus lisible, notamment dans le groupe D où l'Angleterre est pratiquement certaine de rejoindre les quarts de finale. Chose beaucoup moins certaine pour le Japon, mais aussi les Samoa. Et ça tombe bien, les deux équipes s'affrontent ce jeudi 28 septembre.

Au lendemain de la victoire de l'Uruguay sur la Namibie (36-26), c'est au tour du Japon et des Samoa de s'affronter. Une rencontre décisive pour les deux équipes qui doivent impérativement l'emporter si elles veulent encore se qualifier.

Japon - Samoa, unique rencontre de la journée

L'heure est à la remobilisation pour le Japon et les Samoa. Toutes les deux battues lors de leur dernier match, par l'Angleterre pour les Japonais (12-34) et par l'Argentine pour les Samoans (19-10), elles savent toutes les deux qu'elles n'ont plus le droit à l'erreur pour espérer se qualifier. Dans les deux camps, on ne minimise pas l'importance de cette rencontre, bien au contraire. Après la défaite face au XV de la Rose, Jamie Joseph était très déçu. « Nous avons fait trop de fautes chaque fois que l’on se créait une occasion. C’est une équipe habituée au haut niveau. Nous sommes déçus. C’est la pression mise par l’Angleterre. Nous n’avons pas capitalisé sur nos occasions. Et une équipe comme l’Angleterre vous punit avec ses coups de pied à suivre dès qu’elle le peut », avait déploré le sélectionneur japonais. Son ailier, Lomano Lemeki, était quant à lui déjà tourné sur le match face au Samoa de ce 28 septembre. « Ce sera un autre gros match. Soit ça passe, soit ça casse. Nous avons 12 jours de repos, alors nous allons couper un peu du rugby pendant deux jours pour nous ressourcer psychologiquement. Nous reviendrons et je suis sûr que Browny (l'entraîneur adjoint Tony Brown) aura un plan en tête pour nous », avait-il concédé. Les Japonais doivent également composer avec une actualité chargée puisque Eddie Jones est pressenti pour reprendre l'équipe après le départ programmé de Jamie Joseph. L'actuel sélectionneur de l'Australie avait affirmé qu'il s'agissait de « c*nneries et des rumeurs ». « Je prends les gens au mot et Eddie a dit qu'il n'y avait rien dedans. Donc, en ce qui me concerne, c'est la fin de l'histoire et tout le monde se concentre sur le match crucial de ce week-end contre le pays de Galles », avait de son côté ajouté le directeur général de la fédération australienne.

Coupe du monde de rugby : Le XV de France prend ses distances https://t.co/sWtnq7T0zX pic.twitter.com/Emw4s4YZvR — le10sport (@le10sport) September 27, 2023



Pour les Samoa, ce match est tout aussi important. La semaine passée, les Manu Samoa ne se sont inclinés que de neuf points face à l'Argentine (10-19). Une défaite somme toute encourageante avant d'affronter une équipe japonaise supposée plus faible que les Pumas . « Cela a été un match difficile. Nous n’avons pas pu mettre notre jeu en place et avons subi la pression des Argentins. Ils ont su s’adapter aux conditions lors de la première mi-temps. Je suis malgré tout très fier de mes gars. Nous avons mis un essai. Bien sûr, nous aurions pu faire beaucoup plus. Il nous a manqué quelques éléments. Nous voulions aborder ce match en récupérant quelque chose. Je suis assez déçu de ne pas avoir eu le bonus défensif. Nous avions l’opportunité de le conserver. Ce sont les joueurs qui doivent avant tout être très déçus. Cela ne reflète pas la qualité de mes joueurs et de leur jeu. Bien sûr que c’est une déception. Je suis fier de mes joueurs. À ce niveau-là, nous devons saisir l’ensemble des opportunités qui s’offrent à nous. Nous avons un autre gros match qui arrive dans six jours contre le Japon », regrettait le sélectionneur Seilala Mapusua, avant d'évoquer les points d'amélioration pour affronter le Japon. « Nous devons nous améliorer dans des moments cruciaux et concrétiser nos temps forts. Cela fait partie des moments que nous devons maîtriser. Il faudra faire mieux pour les prochains matchs, et nous allons tout faire pour concrétiser cela contre le Japon. » Reste à voir si ses joueurs ont entendu le message. Réponse ce jeudi soir !

Un Sud-Africain au sifflet à Toulouse

Revoilà Jaco Peyper ! Arbitre du match d'ouverture entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande, le Sud-Africain donnera le coup d'envoi de cette rencontre à 21h00 depuis le Stadium de Toulouse. C'est M6 qui diffusera ce match décisif.

Deux changements pour le Japon, quatre pour les Samoa

Jamie Joseph doit faire sans son arrière Semisi Masirewa, blessé face à l'Angleterre et forfait pour le reste de la compétition. Au centre, il a également opté pour Dylan Riley à la place de Tomoki Osada qui était titulaire face au XV de la Rose.



La composition du Japon : Lemeki - Matsushima, Riley, Nakamura, Naikabula - (o) Matsuda, (m) Nagare - Labushgane, Himeno (cap.), Leitch - Fakatava, Cornelsen - Gu, Horie, Inagaki



Les remplaçants japonais : Sakate, Millar, Valu, Dearns, Shimokawa, Saito, Lee, Osada



Enfin, Seilala Mapusa n'a procédé qu'à quatre changements alors que son équipe enchaine sa troisième rencontre sans interruption.



La composition des Samoa : Paia'aua - Fidow, Manu, D'Angelo Leuila, B. Lam - (o) Leli'ifano, (m) Taumateine - Lee, Taufua, Seu - Vui (cap.), McFarland - P. Alo-Emile, S. Lam, Ja. Lay



Les remplaçants samoans : Malolo, Jo. Lay, Alaalatoa, Luatua, Motuga, Matavao, Fomai, Toala