Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Uruguay - Namibie

Arnaud De Kanel

Clap de fin pour la Namibie ce mercredi 27 septembre ! Humiliée par le XV de France (0-96) la semaine passée, l'équipe d'Allister Coetzee dispute son dernier match dans ce Mondial aujourd'hui. Elle fera face à l'Uruguay pour qui il restera encore une rencontre dans une semaine face à la Nouvelle-Zélande.

Le groupe A, celui du XV de France, perd un de ses éléments aujourd'hui. En effet, la Namibie dispute son dernier match du tournoi ce mercredi 27 septembre face à l'Uruguay. Une rencontre aux allures de finale pour les Teros et les Welwitschias .

Finir en beauté

C'est une rencontre particulière à laquelle nous allons assister ce mercredi en fin d'après-midi, peut-être la plus décousue pour deux équipes au niveau quasi-similaire. L'Uruguay et la Namibie possèdent une dernière chance de gagner dans ce Mondial et ils ne veulent pas passer à côté. Les Teros visent le quatrième succès de leur histoire en Coupe du monde tandis que les Welwitschias courent toujours après leur première victoire. Les deux sélectionneurs se sont renvoyés la balle en conférence de presse à propos de l'importance de cette rencontre. « Pour eux, c’est le match le plus important, et pour nous c’est une finale. On veut prendre les choses en main, on doit assumer notre responsabilité et notre engagement envers le jeu et envers nous-mêmes pour démontrer et confirmer ce que nous avons fait dans cette Coupe du Monde, avec l’intention de continuer à écrire l’histoire », a déclaré Esteban Meneses pour l'Uruguay. « C’est une bonne équipe. On a joué contre eux il y a un mois ou deux, et je pense que l’écart au score a été de six ou huit points. Ils sont bons sur les phases statiques, très forts même, et ils défendent très bien sur les mauls. C’est un match difficile qui nous attend, je le sais. Ils peuvent aligner la meilleure équipe possible et ce n’est que leur troisième match. Il faudra qu’on évolue à notre meilleur niveau », ajoute de son côté Allister Coetzee. Et le sélectionneur de la Namibie ne fait pas si bien dire car en août, son équipe s'était inclinée que de 8 petits points face à son adversaire du soir (26-18). Dans leur histoire, les deux nations se sont affrontées à cinq reprises et la Namibie ne l'a emporté qu'une fois, en 2019 (30-28). L'exploit est donc envisageable pour la Namibie qui sort d'une nouvelle gifle, contre le XV de France jeudi dernier (0-96). Après cela, l'heure sera venue pour les Namibiens de prendre un repos bien mérité car ils sont déjà éliminés et n'auront plus de match à jouer dans ce Mondial.

Horaire et diffusion TV d'Uruguay-Namibie

Le coup d'envoi sera donné par le Français Mathieu Raynal à 17h45 depuis le Groupama Stadium de Lyon. Comme pour de nombreuses affiches de cet horaire, c'est M6 qui sera en charge de la diffuser

Les compositions pour Uruguay-Namibie

La composition de l'Uruguay : 15. Amaya ; 14. Basso, 13. Perez, 12. Vilaseca (cap), 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Civetta, 8. Deus, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Aliaga ; 3. Arbelo, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.



Les remplaçants uruguayens : 16. Pujadas, 17. Gattas, 18. Piussi, 19. Rodriguez, 20. Dosantos, 21. Ormachea, 22. Berchesi. 23. Alonso.



Le XV de la Namibie : 1. Benade, 2. Van Jaarsveld, 3. Coetzee ; 4. Ludick, 5. De Klerk ; 6. Gaoseb, 7. Uanivi (cap.), 8. Hardwick ; 9. Stevens, 10. Swanepoel ; 11. JC Greyling, 12. Burger, 13. Izaacs, 14. Mouton; 15. Loubser.



Les remplaçants namibiens : 16. van der Westhuizen, 17. Sethie, 18. Shifuka, 19. PJ Van Lill, 20. Katjijeko, 21. Booysen, 22. Theron, 23. van der Bergh.