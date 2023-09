Coupe du monde de rugby : Humiliée par le XV de France, une équipe en termine

Arnaud De Kanel

Ce mercredi 27 septembre ne sera pas forcément chargé. Un seul match est au programme et il concerne deux équipes battues par le XV de France. En effet, l'Uruguay affronte la Namibie à 17h45 au Groupama Stadium de Lyon. Il s'agit d'ailleurs du dernier match de ce Mondial pour la Namibie.

Uruguay - Namibie, unique rencontre du 27 septembre

Il y a des journées plus chargées que d'autres dans cette Coupe du monde et la programmation fait qu'un seul match sera disputé ce mercredi 27 septembre. Il opposera l'Uruguay à la Namibie, deux équipes qui ont été battues par le XV de France plus tôt dans la compétition. Les Teros ont chuté face à l'Italie (17-38) la semaine passée, eux qui venaient de s'incliner contre l'équipe de Fabien Galthié. Ils disputeront ce soir leur avant dernier match de poule dans ce Mondial. Et forcément, l'Uruguay espère l'emporter avant de retrouver les All Blacks la semaine prochaine. « Pour eux, c’est le match le plus important, et pour nous c’est une finale. On veut prendre les choses en main, on doit assumer notre responsabilité et notre engagement envers le jeu et envers nous-mêmes pour démontrer et confirmer ce que nous avons fait dans cette Coupe du Monde, avec l’intention de continuer à écrire l’histoire », confie le sélectionneur uruguayen Esteban Menses à propos de ce match. Ils retrouveront en face d'eux la modeste équipe namibienne qui vit ses dernières heures dans l'hexagone.

Et oui, car la Namibie a déjà disputé 3 matchs et elle a malheureusement été humiliée à chaque fois. La dernière défaite en date ? Jeudi dernier, face au XV de France (0-96), dans un match marqué par la blessure d'Antoine Dupont suite à un plaquage manqué de Johan Deysel. Le capitaine namibien s'était attiré les foudres de certains 'supporters' du XV de France. « C’est le jeu. Ce n’était pas intentionnel. C’est arrivé vite. Dupont n’est pas l’homme le plus grand du monde. Johan est un joueur propre, il n’a jamais pris de carton rouge par le passé. Ce qui lui est arrivé n’est pas injuste, mais c’est dommage. C’est notre capitaine, il soude l’équipe. Il le ressent, c’est comme s’il avait laissé tomber l’équipe mais c’est un accident malheureux, mais il faut l’accepter », confiait Allister Coetzee pour défendre son joueur. Johan Deysel s'était pourtant excusé après la rencontre, regrettant son geste non intentionnel. « J'aimerais adresser mes meilleurs voeux à Antoine Dupont. De toute évidence, je ne voulais pas lui faire de mal. Tout s'est passé très rapidement et je n'ai pas réussi à sortir ma tête assez vite, ce qui a entraîné le choc. Je connais les règles et je savais directement que j'étais en faute. J'ai parlé avec Galthié immédiatement après le match et j'ai envoyé mes excuses à Antoine, à titre personnel et par l'intermédiaire du médecin du XV de France. C'est un grand joueur et je lui souhaite un prompt rétablissement », avait martelé le numéro 13 des Welwitschias . Ce dernier ne sera pas du déplacement à Lyon puisqu'il a été suspendu pour 6 matchs. Malgré toutes les péripéties qui frappent la Namibie, Allister Coetzee veut finir en beauté. « C’est une bonne équipe. On a joué contre eux il y a un mois ou deux, et je pense que l’écart au score a été de six ou huit points. Ils sont bons sur les phases statiques, très forts même, et ils défendent très bien sur les mauls. C’est un match difficile qui nous attend, je le sais. Ils peuvent aligner la meilleure équipe possible et ce n’est que leur troisième match. Il faudra qu’on évolue à notre meilleur niveau », a lâché le sélectionneur namibien. C'est tout le mal que l'on souhaite à son équipe...

Un Français au sifflet à Lyon

La Namibie et l'Uruguay s'affronteront une nouvelle fois cette année après leur rencontre en préparation au mois d'août. Et cocorico, le Français Mathieu Raynal sera au sifflet. Le Groupama-Stadium de Lyon accueillera cette rencontre qui sera diffusée sur M6 (17h45).

Huit changements pour la Namibie, quatre pour l'Uruguay

Les compositions sont connues pour cette rencontre aux allures de finale pour les deux équipes. Esteban Meneses a procédé à quatre changements par rapport à l'équipe qui a été battue par l'Italie la semaine passée.



La composition de l'Uruguay : 15. Amaya ; 14. Basso, 13. Perez, 12. Vilaseca (cap), 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Civetta, 8. Deus, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Aliaga ; 3. Arbelo, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.



Les remplaçants uruguayens : 16. Pujadas, 17. Gattas, 18. Piussi, 19. Rodriguez, 20. Dosantos, 21. Ormachea, 22. Berchesi. 23. Alonso.



Pour ce qui est de la Namibie, Allister Coetzee a donc procédé à huit changements. Suspendu suite à son geste sur Antoine Dupont, Johan Deysel n'est pas sur la feuille de match, tout comme Johan Retief, forfait suite... à une piqûre d'araignée !



Le XV de la Namibie : 1. Benade, 2. Van Jaarsveld, 3. Coetzee ; 4. Ludick, 5. De Klerk ; 6. Gaoseb, 7. Uanivi (cap.), 8. Hardwick ; 9. Stevens, 10. Swanepoel ; 11. JC Greyling, 12. Burger, 13. Izaacs, 14. Mouton; 15. Loubser.



Les remplaçants namibiens : 16. van der Westhuizen, 17. Sethie, 18. Shifuka, 19. PJ Van Lill, 20. Katjijeko, 21. Booysen, 22. Theron, 23. van der Bergh.