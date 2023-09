XV de France : Galthié reçoit un appel étonnant en pleine Coupe du monde

Axel Cornic

Les blessures et les forfaits ont rythmé les dernières semaines du XV de France, qui a notamment perdu Romain Ntamack et Paul Willemse juste avant le début de la Coupe du monde. Mais l’un de ces deux joueurs pourrait bien revenir, alors que les Français s’apprêtent à affronter l’Italie pour leur dernier match de poule avant un éventuel quart de finale.

Fabien Galthié avait sans aucun doute une équipe différente en tête pour entamer cette Coupe du monde qu’il prépare depuis quatre ans. C’est le cas en deuxième-ligne où le manque de Paul Willemse se fait sentir, puisqu’il a un profil assez spécifique. Mais tout n’est pas perdu pour le joueur du MHR...

Willemse pourrait retrouver le XV de France

Ces derniers jours, l’idée d’un possible retour de Willemse en pleine Coupe du monde a été évoqué. Blessé le 1er septembre dernier à la cuisse, l’international français de 30 ans a bien récupéré et il pourrait bien être rappelé par Galthié si ce dernier en a besoin. Attention toutefois, puisqu’un retour de Willemse ne pourra se faire qu'en cas de forfait d’un autre joueur, validé par un médecin indépendant.

« Je me tiens prêt à rejoindre l'équipe si besoin, le temps d’être remis sur pied, d’ici une ou deux semaines ça devrait être bon »