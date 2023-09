Coupe du monde : Vers un retour surprise pour le XV de France ?

Arnaud De Kanel

Blessé à la cuisse une semaine avant le début de la Coupe du monde, Paul Willemse avait été remplacé par Bastien Chalureau dans le groupe France. Mais alors qu'on ne l'attendait plus, le Montpelliérain récupérerait plus vite que prévu et il pourrait même faire son retour d'ici peu.

Le XV de France n'est pas épargné par les blessures. Avant le début du Mondial, Romain Ntamack, Cyril Baille ou encore Jonathan Danty avaient été touchés lors des matchs de préparation. De son côté, Paul Willemse s'était blessé à la cuisse à Montpellier. Fabien Galthié et son staff avaient alors décidé d'appeler Bastien Chalureau en renfort. Une décision qui a beaucoup fait parler en raison des accusations de racisme auxquelles le joueur fait face. Mais une bonne nouvelle est arrivée pour le XV de France puisque Paul Willemse devrait faire son retour.

Willemse va mieux

Paul Willemse se remet bien de sa blessure. Le deuxième ligne de 30 ans poursuit ses soins et enchaine les séances de musculation. D'après RMC Sport , il aurait même retrouvé le sourire ces derniers jours. Un sourire qui témoigne de son optimisme quant à un éventuel retour dans le groupe dans les prochains jours. Pour cela, Willemse doit attendre qu'un de ses coéquipiers se blesse. Il ne le souhaite pas mais cela ferait bien ses affaires. RMC Sport précise qu'il devrait être apte pour le match face à l'Italie. Fabien Galthié pourra donc compter sur lui en cas de besoin.

«Il reste parmi les joueurs qui peuvent revenir»