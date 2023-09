Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Écosse - Tonga

Arnaud De Kanel

Mais que peut encore bien nous réserver ce groupe B ? Au lendemain du choc Irlande-Afrique du Sud, l'Ecosse et les Tonga entrent dans l'arène pour en découdre ce dimanche 24 septembre à 17h45.

Que cette Coupe du monde reste indécise. Alors que l'Afrique du Sud aurait pu prendre ses billets pour les quarts de finales samedi, elle a chuté face à une très grande équipe d'Irlande. Malgré tout, le XV du Trèfle est encore loin d'être qualifié pour la simple et bonne raison qu'il lui reste encore l'Ecosse à affronter dans deux semaines. A moins que le XV du Chardon chute face aux Tonga ce dimanche...

Défaite interdite pour l'Ecosse

Cinquième nation mondiale, l'Ecosse peut déjà prendre la porte. Il faut dire que le XV du Chardon n'a pas été verni puisqu'il s'est retrouvé dans la poule de l'Afrique du Sud et de l'Irlande. Deux semaines après une défaite face aux Springboks, les Ecossais disputent leur deuxième match de cette Coupe du monde. On les avait quitté déçus après cette rencontre. « Je suis vraiment déçu. Nous avons été lents en première mi-temps. Il y avait des imprécisions dans notre jeu, mais ensuite nous sommes entrés dans le match. J'ai senti que physiquement nous étions plus que prêts à relever le défi de l'Afrique du Sud », regrettait le sélectionneur, Gregor Townsend. La défaite est interdite face aux Tonga pour continuer à rêver d'une qualification en quarts.



EXCLU - XV de France : «Je ne peux pas imaginer une défaite» https://t.co/gM7eyxOXf5 pic.twitter.com/L3Gyu0tayN — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Nous avons travaillé très dur pour préparer cette première rencontre. L'Irlande avait décidé de mettre sa meilleure équipe face à nous. On a pu voir que ce n'est pas pour rien qu'ils sont premiers au monde. Ils ont su saisir les opportunités qui se présentaient à eux. Il y a eu trop de pénalités de concédées de notre part. Nous nous sommes un peu emballés sur le début de match et nous nous sommes trop mis à la faute, notamment, sur des hors-jeu. La discipline ne nous a pas vraiment aidés à rivaliser. Nous avons tout donné sur le terrain et le score ne reflète ni le travail acharné que nous avons fourni lors de la préparation ni notre niveau. Mais nous regardons vers l'avant et nous attendons l'Écosse avec impatience

Horaire et diffusion TV du match Ecosse - Tonga

Le coup d'envoi sera donné à 17h45 depuis l'Allianz Riviera de Nice. Il faudra se brancher sur France 2 pour visionner cette rencontre. L'Anglais Karl Dickson sera au sifflet.

Les compositions pour Ecosse - Tonga

La composition de l'Ecosse : Kinghorn - Steyn, Harris, Tuipulotu, van der Merwe - (o) Russell, (m) White - Darge, Dempsey, Ritchie (cap) - Cummings, Gray - Z. Fagerson, Turner, Sutherland.



Les remplaçants écossais : Ashman, Schoeman, Nel, Skinner, M. Fagerson, Horne, Jones, Graham.



La composition des Tonga : Piutau - Kata, Fekitoa, Akhi, Taumoepeau - (o) Havili, (m) Pulu - Talitui, V. Fifita, Halaifonua - Lousi, H. Fifita - Tameifuna (cap.), Ngauamo, Fisi'ihoi.



Les remplaçants tongiens : Moli, Koloamatangi, Apikotoa, Coleman, Paea, Vailanu, Takulua, Pellegrini