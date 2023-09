Coupe du monde de Rugby : Laporte prévient le XV de France

Axel Cornic

Premier de la poule A, le XV de France pense déjà au choc qui pourrait l’attendre lors des quarts de finale, face à l’Afrique du Sud ou à l’Irlande. Mais avant cela il faudra affronter l’Italie le 6 octobre prochain, une rencontre à ne pas galvauder selon l’ancien sélectionneur Bernard Laporte.

On touche à la fin de la première partie de cette Coupe du monde, avec les derniers matchs de poule. On connait d’ailleurs déjà le premier qualifié pour les quarts de finale, avec le Pays de Galles qui a récemment infligé une véritable correction à l’Australie (40-6). Pour les rejoindre, le XV de France va devoir assurer pour sa dernière rencontre de la poule A.

« On parle de l’Afrique du Sud, de l’Irlande... comme si on y était déjà »

Au micro de RMC Sport , Bernard Laporte a justement lancé un avertissement au XV de France concernant ce dernier match face à l’Italie, programmé pour le 6 octobre prochain. « On parle de l’Afrique du Sud, de l’Irlande... comme si on y était déjà. Mais on n'y est pas en quart de finale, il faudra battre l’Italie ! » a expliqué l’ancien président de la FFR. « Je ne pense pas qu’ils peuvent nous battre, mais il faudra prendre ce match avec détermination, moins de relâchement, comme il a pu y en avoir contre l’Uruguay ».

« C’est le match de la peur, mais... »