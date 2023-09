XV de France : On connaît le prochain capitaine à la place d’Antoine Dupont ?

Le 6 octobre prochain, le XV de France affrontera l'Italie pour une place en quart de finale de la Coupe du monde. Un match ou ne faudra pas se manquer, malgré l'absence d'Antoine Dupont, forfait pour ce match après avoir été opéré du visage la semaine dernière. La question qui se pose désormais est la suivante : qui sera le capitaine du XV de France en son absence ? Fabien Galthié pourrait pencher pour Charles Ollivon.

Alors que les rumeurs autour de l'état de santé d'Antoine Dupont se sont calmées ces derniers jours avec son opération lui permettant d'être normalement présent lors des quarts de finale de la Coupe du monde, Fabien Galthié doit désormais décider du remplaçant du numéro 9 français au poste de capitaine des Bleus, face à l'Italie. Mais comme l'a dit le centre français Arthur Vincent lundi, « il y a un groupe de leaders, qui a l’habitude de travailler ensemble. Chacun amène sa pierre à l’édifice. Il n’y a pas de grands changements. Tout le monde prend ses responsabilités dans son secteur et son leadership. »

Fabien Galthié a le choix entre deux hommes pour occuper le rôle de capitaine de l'équipe de France lors du match face à l'Italie. Soit il remet Anthony Jelonch à ce poste, comme face à l'Uruguay, soit il fait appel au capitaine d'avant l'ère Dupont : Charles Ollivon. Pour Arthur Vincent, présent lors du point presse lundi, le choix serait tout trouvé : « Il n’y a pas qu’un capitaine, à l’image de Charles qui l'était au début du mandat. C’est quelqu’un qui sait prendre la parole, avec du leadership. »

Touché mais pas coulé. Show must go on ⚔️. Hâte de retrouver le groupe ⏳Merci pour vos messages pic.twitter.com/KCJYJp3Fit