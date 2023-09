XV de France : Fabien Galthié a tranché pour cette révélation !

Jean de Teyssière

Lors de l'écrasante victoire du XV de France face à la Namibie jeudi dernier (96-0), un joueur est sorti du lot, tant sa présence dans les titulaires pouvait surprendre au premier abord : Louis Bielle-Barrey. Âgé de 20 ans, le jeune ailier a été encore très bon face à la 21ème nation mondiale, avec en point d'orgue sa magnifique passe décisive pour l'essai de Jonathan Danty, entre classe et talent. Une performance qui pourrait lui valoir une place de titulaire si la France se qualifie en quart de finale.

« Il a apporté une bonne réponse à sa sélection. Si je prends les statistiques, il a eu de l'espace, des ballons, parfois même il a été trop servi puisqu'il relâche un ballon qui était quasi un ballon d'essai. » Tels étaient les mots élogieux de Fabien Galthié concernant le match de l'ailier français Louis Bielle-Barrey, auteur d'un doublé face à la Namibie jeudi dernier. Il n'a tout de même pas manqué de pointer du doigt ce que le jeune français avait mal fait, symbole de l'exigence demandée par Fabien Galthié.

«LBB» a saisi sa chance

Le match de Louis Bielle-Barrey face à la Namibie (96-0), aux côtés des « premiums » a été très bon. Le jeune ailier bordelais de 20 ans a réussi à saisir sa chance et s'est montré disponible, faisant peu d'erreurs. À la réception d'un jeu au pied délicieux d'Antoine Dupont (41ème minute) suivie d'une traversée diagonale de la moitié du terrain 23 minutes plus tard, « LBB » donnait l'impression de faire partie de cette équipe depuis plus longtemps et de ne pas fêter ce soir-là sa cinquième sélection.

📊 Au sein du staff, l'ancien arbitre international Jérome Garcès, est chargé d'aider les joueurs sur toutes les problématiques liées à l'arbitrage.📹 #DestinMêlés, saison 6, épisode 9À voir ici ! ▶️ https://t.co/17iO43ZGLB#UnisPourUnRêve #XVdeFrance #RWC2023 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/IekiVOV0LM — France Rugby (@FranceRugby) September 25, 2023

«LBB» peut-il passer devant Villière ?

Les prestations de LBB peuvent-elles le faire passer devant dans la hiérarchie des ailiers ? Le numéro 11, plutôt réservé à Gabin Villière est très disputé avant les phases finales. Surtout que l'état de forme des deux joueurs est diamétralement opposé puisque le Toulonnais semble cruellement manquer de rythme, comme on l'a vu face aux All Blacks et l'Uruguay. Tout le contraire de Louis Bielle-Barrey, qui semble être en pleine confiance. Fabien Galthié a donc tranché : il loue les performances de LBB, voit certainement le manque de rythme de Gabin Villière, mais est-ce que ce sera suffisant pour qu'il gagne sa place en phase finale ?