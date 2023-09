Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur All Blacks - Italie

Arnaud De Kanel

Une seule rencontre au programme de ce vendredi 29 septembre et elle peut marquer la fin d'une époque. En effet, la Nouvelle-Zélande affronte l'Italie à Lyon et en cas de défaite, les All Blacks prendraient la porte dès les phases de poules pour la première fois de leur histoire dans un Mondial.

Un moment d'histoire va peut-être s'écrire sous nos yeux ce soir, et il ferait les affaires du XV de France. Depuis 1987, l'Italie a enchainé 15 défaites de suite face à la Nouvelle-Zélande. Mais s'ils venaient à briser cette série noire, les Italiens élimineraient les All Blacks et n'obligeraient donc pas le XV de France à s'employer au risque de perdre encore certains joueurs sur blessure la semaine prochaine. La Nouvelle-Zélande doit donc s'imposer pour avoir son destin entre les mains.

Les All Blacks déjà éliminés ?

Ils faisaient partis des favoris avant le début de cette Coupe du monde mais voilà que les All Blacks sont en très mauvaise posture avant d'affronter l'Italie ce vendredi soir à Lyon. Suite à leur défaite d'entrée face au XV de France (13-27), ils ont su se remobiliser en étrillant la Namibie (71-3) mais le calendrier fait qu'ils sont dos au mur de disputer leur troisième match dans ce Mondial. Comme expliqué ci-dessus, une défaite éliminerait la Nouvelle-Zélande dès les phases de poules, chose qui ne lui ait jamais arrivé. En cas de victoire bonifiée, les hommes de Ian Foster reviendraient à hauteur de leur adversaire du soir, avec 10 points chacun. Un résultat hypothétique qui obligerait donc le XV de France à ne pas perdre la semaine prochaine face à l'Italie. Du côté de la Nouvelle-Zélande, ce match est d'une importance rare. « Certainement le match plus important depuis de long mois voire de ces dernières années », reconnait l’entraîneur des avants Jason Ryan.

Et si l'Italie, qui reste sur deux succès probants face à la Namibie (52-8) et l'Uruguay (38-17), créait l'exploit ? Sur le papier, rien ne la donne gagnante, notamment du point de vue historique puisque depuis leur premier affrontement officiel, en 1987, la Squadra Azzurra s'est inclinée à 15 reprises pour 0 victoire. Les deux équipes auraient du s'affronter en 2019 mais la rencontre avait été annulée suite à un typhon. Cet annulation avait causé l'élimination des Italiens qui se veulent donc revanchards et qui veulent conjurer le mauvais sort à l'image de leur sélectionneur Kieran Crowley, lui qui a déjà remporté le Mondial avec le maillot néo-zélandais. « C’est une nouvelle équipe. Cette équipe n’a jamais joué la Nouvelle-Zélande et inversement. Alors oui il y a les statistiques, il y a l’histoire, mais l’histoire est toujours là pour être brisée », a-t-il lâché en conférence de presse. La pression est donc sur les épaules des All Blacks.

Horaire et diffusion TV de Nouvelle-Zélande - Italie

Le coup d'envoi sera donné par l'Anglais Matthew Carley à 21h00 depuis le Groupama Stadium de Lyon. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Nouvelle-Zélande - Italie

La composition des All Blacks : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Telea ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Papali'i, 8. Savea (cap.), 6. Frizell; 5. S. Barrett, 4. S. Whitelock ; 3. Laulala, 2. Taylor, 1. Tu'ungafasi.



Les remplaçants néo-zélandais : 16. Coles, 17. Williams, 18. Lomax, 19. Whitelock, 20. Cane, 21. Roigard, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.



La composition de l'Italie : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex, 12. Morisi, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Varney ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Lamb; 3. Riccioni, 2. Nicotera, 1. Fischetti.



Les remplaçants italiens : 16. Faiva, 17. Nemer, 18. Ferrari, 19. N. Cannone, 20. Zuliani, 21. Halafihi, 22. Page-Relo, 23. Odogwu.