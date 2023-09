XV de France : Excellente nouvelle pour Galthié avant l’Italie

Axel Cornic

Après avoir battu la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay et la Namibie, le XV de France a une dizaine de jours pour préparer son dernier match dans la poule A, face à l’Italie. Une rencontre très importante, puisqu’elle déterminera la qualification ou non des Bleus, ainsi que l’identité de leur éventuel adversaire en quart de finale.

Tous les yeux sont tournés vers Antoine Dupont et son possible retour avec le XV de France. Mais en attendant, la Coupe du monde continue et Fabien Galthié doit préparer la rencontre du 6 octobre prochain, qui opposera son équipe à l’Italie. Vainqueurs avec bonus de l’Uruguay et de la Namibie, les Italiens sont actuellement deuxièmes de la poule A, même s'ils doivent encore affronter la Nouvelle-Zélande et donc la France.

Antoine Dupont se repose

Il est d’ores et déjà certain que Dupont ne sera pas là face à l’Italie, même si ces derniers jours le staff du XV de France a fait un peu de bluff. Il semble en effet très peu probable de le voir récupérer à temps, mais cela serait également une folie de le risquer, alors que tous les observateurs conseillent d’attendre un possible quart de finale le 14 ou 15 octobre prochain.

Ollivon de retour à l’entrainement