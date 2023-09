Coupe du monde de rugby : Avant le XV de France, ils sont prêts à marquer l’histoire

Jean de Teyssière

L'Italie va affronter coup sur coup deux nations fortes du rugby : la Nouvelle-Zélande ce vendredi et le XV de France le 6 octobre prochain. Les Italiens devront sortir le match de leur vie pour espérer battre l'une des deux équipes et se qualifier en quarts de finale. Eduardo Gari, l'ancien demi de mêlée de la Squadra Azzura, croit en la capacité de sa sélection à embêter les All Blacks et pourquoi pas créer l'exploit.

Ce vendredi, le match entre la Nouvelle-Zélande et le XV de France pourrait donner des indications sur la suite de la Coupe du monde. Aussi incroyable que cela puisse paraître, si la Nouvelle-Zélande est surprise par l'Italie et est battue, elle sera éliminée de la Coupe du monde. Les All Blacks seront sous pression et les Italiens espèrent profiter de leur manque de confiance pour créer l'exploit.

«Là, ils commencent à douter»

Eduardo Gori, l'ancien demi de mêlée de la Squadra Azzura, a donné une interview à Midi Olympique et voit l'Italie capable d'embêter les All Blacks vendredi : « Même contre la Nouvelle-Zélande, on peut créer la surprise. C'est une période difficile pour eux. Ce ne sont pas les All Blacks d'il y a quatre ans, qui étaient tellement forts sur le terrain et dans la tête. Là, ils commencent à douter, avec le pire match de leur histoire juste avant la Coupe du monde (contre l'Afrique du Sud), ils ont perdu le match d'ouverture... Ces mauvais résultats jouent dans la tête. »

«On peut leur faire peur et gagner»