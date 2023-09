Coupe du monde de Rugby : Nouvelle Zélande - Italie annulé, il ne digère toujours pas

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ce vendredi soir, l'Italie et la Nouvelle-Zélande vont s'affronter en Coupe du Monde, quatre ans après leur rendez-vous manqué lors de l'édition 2019 au Japon en raison d'un typhon qui avait annulé leur match. Et Sergio Parisse, ancien troisième ligne de la sélection transalpine, ne digère pas cette décision de l'époque avec les All Blacks et le fait savoir.

Les All Blacks et l'Italie se retrouveront ce vendredi soir, eux qui auraient déjà dû croiser croiser le fer lors de la précédente édition de la Coupe du Monde, en 2019, au Japon. World Rugby avait alors décidé d'annuler la rencontre entre ces deux nations en raison du typhon Hagibis sur le pays, et le score officiel de 0-0 avait donc été prononcé sans même disputer la rencontre. Une première dans toute l'histoire, et cette décision avait eu de lourdes conséquences sur l'avenir de l'Italie dans ce Mondial 2019 puisqu'elle avait tout simplement provoqué son élimination sans qu'elle ait la possibilité de se défendre sur le terrain face aux All Blacks.

Sergio Parisse n'a pas oublié

Interrogé cette semaine dans les colonnes de L'EQUIPE , Sergio Parisse, ancien troisième-ligne centre de l'Italie, est revenu sur cette incroyable histoire : « C'était déjà historique car on a fait match nul contre les All Blacks ! (il se marre). Plus sérieusement, nous étions surtout déçus de terminer notre Coupe du monde de cette façon. C'était même violent. On a été mis au courant, puis on a attendu le passage du typhon et enfin nous avons fait nos bagages et sommes rentrés en Italie (…) C'est difficile à décrire. Le moment était difficile à vivre. Dans les regards, il y avait de l'incompréhension », confie Parisse, qui estime tout simplement que les All Blacks ont disposé d'un traitement de faveur de la part de World Rugby avec ce 0-0.

« World Rugby n'aurait jamais éliminé les All Blacks »