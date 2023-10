XV de France : Dupont blessé, Galthié se fait tacler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 21 septembre dernier, Antoine Dupont quittait le Stade Vélodrome en larmes. Le XV de France se savait blesser et les examens passés à l'hôpital ont révélé une fracture maxillo-zygomatique. Selon René Bouscatel, président de la LNR, Fabien Galthié a commis une erreur en laissant le demi de mêlée sur la pelouse, alors que le score était largement à l'avantage des Bleus.

Le 21 septembre dernier, le XV de France venait à bout de la Namibie (96-0). Mais la fête avait été, quelque peu, gâché par la blessure d'Antoine Dupont, après un choc avec Johan Deysel. Certains ont regretté la décision de Fabien Galthié de le laisser sur la pelouse, alors que les Bleus menaient largement. « On ne peut pas sortir les 15 joueurs à la mi-temps. On avait prévu de changer 1-3-5 à la mi-temps. Puis après on avait prévu de changer tout le reste de l’équipe autour de la 55e minute » avait justifié le sélectionneur du XV de France.

La Ligue 1 enrage contre la Coupe du monde de rugby ! https://t.co/KSbbbDND3T pic.twitter.com/qC0dPkYjVU — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

« Peut-être aurait-il dû sortir à la mi-temps »

Des explications qui n'ont pas convaincu René Bouscatel. Selon le président de la LNR, Galthié n'aurait dû prendre aucun risque avec Dupont. « Bien sûr, je le connais depuis qu’il est enfant. Il y a un peu d’appréhension. J’avais presque un pressentiment sur ce match facile contre la Namibie. Peut-être aurait-il dû sortir à la mi-temps. On ajoute au risque. Maintenant, j’espère qu’il pourra jouer le quart » a confié le responsable.

« Celui qui prendra la décision, c’est Antoine Dupont »