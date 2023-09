Dupont, Ntamack… Catastrophe pour le XV de France, il lâche un message fort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France a subi de nombreux coups durs ces dernières semaines, à commencer par le forfait de Romain Ntamack pour le Mondial de rugby. La blessure d’Antoine Dupont a également perturbé le groupe de Fabien Galthié. Mais au sein du staff des Bleus, on a tenté de minimiser ces absences. Champion du monde en 1998, Fabien Barthez a tenté aussi de motiver l’effectif.

Pour l’heure, tout va bien pour le XV de France. Les Bleus sont invaincus lors de cette Coupe du monde et devront confirmer face à l’Italie vendredi prochain, avant un potentiel choc face à l’Afrique du Sud en quart de finale. Pourtant, Fabien Galthié et son staff ont dû faire face à quelques coups durs ces dernières semaines. Le forfait de Romain Ntamack a été une première épreuve. La blessure d’Antoine Dupont en est une autre. Mais pour ce dernier, les nouvelles sont rassurantes. Il a réintégré le groupe ce samedi et pourrait faire son grand retour sous le maillot du XV de France dans les prochains jours. Mais au sein du groupe, on a essayé de faire abstraction de ces absences.





Coupe du monde de Rugby : La Nouvelle-Zélande humilie l’Italie, une catastrophe est redoutée pour le XV de France https://t.co/JdUh8424fB pic.twitter.com/Vs2y7APDEt — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Barthez encourage le XV de France

Les joueurs du XV de France ont également pu compter sur le soutien de Fabien Barthez, champion du monde 1998 à domicile. De passage au centre d’entraînement, l’ancien footballeur a adressé quelques conseils au groupe de Galthié. Des images diffusées par TF1 . « C’est une chance incroyable de jouer à la maison, vous êtes des privilégiés. Vous avez deux joueurs qui se sont pétés gravement, ce n’est pas grave on s’adapte. Oui, sur le moment, ça fait mal. Mais vous êtes une équipe, vous êtes un groupe. Au contraire, dîtes-vous que vous devez la gagner pour eux » a confié l’ancien gardien.

« On va avancer »