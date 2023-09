Coupe du monde de rugby : Dupont blessé, l’aveu du XV de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs jours, et la rencontre face à la Namibie le 21 septembre dernier, l'état de santé d'Antoine Dupont est l'un des sujets centraux lorsque l'on évoque le XV de France. Une blessure, qui n'a pas trop impacté le groupe de Fabien Galthié comme l'a reconnu Melvyn Jaminet. Pourtant, les Bleus vont avoir besoin de leur star, alors que la phase éliminatoire débutera dans les prochains jours.

Le 6 octobre prochain, le XV de France affrontera l'Italie. Avec Antoine Dupont ? Selon les dernières tendances, Fabien Galthié devrait se passer des services du demi de mêlée, opéré d’une fracture maxillo-zygomatique à la suite d'un choc avec Johan Deysel, le joueur de la Namibie, le 21 septembre dernier. « Comme indiqué par le staff des Bleus et notamment par Bruno Boussagol, le médecin, ce serait prendre des risques inutiles. Il y a très peu de chances qu’il soit avec cette équipe pour affronter l’Italie. Pour le quart de finale ? Le staff des Bleus attendra le dernier moment, pour profiter au maximum de l'effet de surprise contre l'Afrique du Sud » a lâché Manon Fossat, journaliste pour Europe 1.

Coupe du monde de rugby : Un danger débarque pour le XV de France ? https://t.co/5mOBMbrocY pic.twitter.com/6U4RiIbpzc — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

« S’il dit qu’il se sent capable de rejouer, c’est qu’il sera à 100 % »

Mais en interne, la santé d'Antoine Dupont ne suscite pas énormément d'inquiétude comme l'a annoncé Melvyn Jaminet. « Il est vrai que, depuis le match contre la Namibie, on entend beaucoup parler de la blessure d’Antoine. Le plus important, c’est que cela ne nous impacte pas en interne. On va sûrement le revoir sur cette fin de semaine, on va voir comment il se sent mentalement. Après, ce sera à lui de juger par lui-même. On connaît tous Antoine et, s’il dit qu’il se sent capable de rejouer, c’est qu’il sera à 100 % » a lâché le joueur du XV de France.

Jaminet fait monter la pression