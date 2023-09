Lénaïg Corson, l’heure de la transformation

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Figure emblématique du rugby français, Lénaïg Corson a pris la décision de raccrocher les crampons. A 34 ans, la meilleure internationale française (2017) se lance dans une nouvelle aventure, celle de l’entrepreneuriat. Accompagnée par le Palatine Women Project, elle met en place des stages pour promouvoir le rugby féminin et éveiller les consciences des nouvelles générations. Son objectif : transmettre sa volonté d’être une Femme indépendante en étant bien dans sa tête et son corps et qui ose dans la vie.

Le sport français a toujours été porté par des leaders. Des personnalités qui embarquent avec elles des générations toutes entières pour conquérir les plus grands titres mondiaux ou tout simplement faire avancer leur discipline. Lénaïg Corson en fait partie. Parfaite incarnante du rugby féminin tricolore, elle a longtemps été pionnière pour tenter de suivre le chemin des valeureux garçons, en route vers un titre mondial. Mais après plus de 15 ans au plus haut-niveau, la Bretonne laisse la place à la nouvelle génération, le sentiment du devoir accompli. Durant la dernière décennie, les filles du XV de France ont trouvé la lumière des médias et le chemin des résultats. Une expérience inestimable qui pousse, aujourd’hui, Lénaïg à construire une seconde carrière toute aussi « percutante » : « Pendant le Covid, j’ai eu le temps de penser à 1 000 choses. Et notamment à ce que je voulais, pour la suite de ma carrière. Des idées, j’en ai tout le temps (sourire). Encore plus avec ce confinement. Il a juste fallu que je choisisse le projet qui me correspondait le plus. Pendant cette période, j’ai compris que je voulais être une femme impactante et engagée, pour la cause des Femmes et l’Environnement ».

Éveiller les consciences des Femmes de demain

Après avoir trouvé sa nouvelle voie, Lénaïg Corson se met en ordre de marche. Et comme toujours, cette wonder woman se fixe un objectif à la hauteur de ses ambitions : la Coupe du Monde de rugby en France. L’ancienne internationale souhaite profiter de l’événement pour lancer des stages à destination des jeunes filles et ainsi leur permettre de découvrir la pratique du rugby. Des stages qui proposent bien plus qu’une simple initiation au ballon ovale : « Ces stages s’articulent autour de la pratique du rugby, pour faire découvrir ce sport et ses nombreux atouts. Mais nous proposons bien plus encore. Il y aura une partie éducative et sociale importante à mes yeux. Des ateliers autour du bien manger, avec un chef et un cours de cuisine pour être sensibiliser à ce sujet de société. Un enfant sur cinq se retrouve en situation d’obésité. Un nutritionniste sera également là pour donner des conseils. Des cours de communication seront proposés car la prise de parole chez les filles, à l’école notamment, est bien moindre que celle des garçons. Un tiers des filles seulement est à l’aise à l’oral. Avec un coach en communication, on apprendra à développer sa confiance et à s’exprimer en public. Un cours d’anglais, parce que nous ne sommes pas un bon élève en matière de langue (sourire). Pratiquer une langue au travers du prisme sport est quelque chose de sympa. Intégrer un aspect ludique à l’apprentissage, c’est essentiel. On proposera aussi une sensibilisation à l’environnement, avec un coach climat qui donnera des informations et des données sur la planète, parfait pour prendre conscience et nourrir une réflexion sur ce sujet très important de société ».

La Rugby Girl Académie

Sélectionnée par le Palatine Women Project, programme d’accompagnement mis en place par la Banque Palatine à destination des sportives de haut-niveau, Lénaïg Corson construit pierre par pierre ce nouvel univers entrepreneurial. « Avec ces stages, on vient casser les barrières qui existent encore aujourd’hui. On souhaite montrer aux parents que leurs filles peuvent jouer au rugby, que c’est aussi un sport pour les filles. Même si l’équipe de France féminine dispose d’une belle visibilité, grâce à ces performances des dernières années, cela reste un sport confidentiel comparé au foot ou au hand féminin ». La tâche n’est pas mince. Dans l’ombre du foot et du hand féminin, qui drainent le plus de licenciés chez les filles, le rugby a tout à construire. Encore plus chez un jeune public qui, à partir de 14 ans, arrête toute pratique sportive pour 50% d’entre elles. Mais la Bretonne y croit dur comme fer et propose déjà deux rendez-vous clé pour son projet. Le 20 septembre, à Orsay, pour une journée découverte, entourée de personnalités. Puis du 30 octobre au 3 novembre, toujours à Orsay, pour le tout premier stage de la « rugbygirlacademie ». Une expérience à destination des jeunes filles âgées de 13 à 16 ans.

« Lénaïg, elle va à 100 000 à l’heure ! »

Pour être guidée dans cette nouvelle aventure, Lénaïg Corson peut compter sur l’expérience et l’expertise de Nathan Rothman, CEO chez Les Tricolores et expert au sein du Palatine Women Project : « Les Femmes qui intègrent le Palatine Women Project ont cette énergie débordante en commun. Et Lénaïg peut-être un peu plus que les autres (sourire). Elle va à 100 000 à l’heure ! C’est sûrement l’héritage de sa carrière sportive qui parle. Dès qu’elle pense à quelque chose, c’est traité dans la minute. Elle peut vous appeler à 20h, à 22h, à 1h du matin… Elle est tellement impliquée et dynamique que ça se ressent dans toutes ses actions. C’est top ! » Une énergie qui compense bien souvent les manques de ces anciennes sportives en matière de connaissance administrative et bureaucratique. « C’est le lot de toutes celles qui n’ont pas ces notions, ces bases du business , poursuit Nathan Rothman. La comptabilité, la facturation, les contrats, etc… Elles n’ont pas appris dans leur cursus donc ce sont des choses sur lesquelles on prend du temps pour expliquer, accompagner ».

